Garota de programa é condenada ao matar cliente por dívida de R$ 10 no Amazonas

Manaus (AM) – Indra Érica Cabral Lira, conhecida como “Lilica”, foi condenada a 12 anos de prisão por matar João Cândido Filho por conta de uma dívida no valor de R$ 10 referente a um programa sexual no município de Maués. Crime aconteceu no dia 4 de abril de 2023.

A 1.ª Vara da Comarca de Maués (distante 356 quilômetros de Manaus) entendeu os detalhes do homicídio qualificado como motivo torpe, uma vez que, a vítima não teria um pago um programa sexual que fez com a suspeita no valor de R$ 10.

A defesa ainda tentou convencer os jurados pedindo a desqualificação do crime de homicídio pata lesão corporal seguida de morte.

Lilica está presa provisoriamente desde a época do crime e, com a condenação, a magistrada negou o direito de ela recorrer da sentença em liberdade

Com informações da assessoria*

