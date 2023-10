Projetos incentivam interesse pela literatura em Manaus

Manaus (AM) – Unindo música, dramatização e literatura, o Colégio Martha Falcão tem buscado incentivar que crianças e adolescentes se interessem por clássicos da literatura. Nesta semana, a instituição realizou mais uma edição do Sarau Literário, onde alunos mostraram suas habilidades artísticas transformando grandes obras nacionais e internacionais em peças teatrais.

Segundo a diretora do colégio, a professora Nelly Falcão de Souza, esse é um dos eventos mais aguardados pelos alunos, pois são eles próprios que organizam o Sarau, escolhem as obras e ensaiam para a apresentação.

Os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, Gustavo Lima, Gabriel Ribeiro, Miguel Caité e Gabriel Mota, que realizaram a declamação de poema “José”, de Carlos Drummond de Andrade, explicaram que a escolha do autor aconteceu durante as aulas de literatura.

Além de ser um escritor modernista que costuma ser tema de questões no vestibular, há também uma tradição de declamações de seus poemas no Sarau Literário.

“José foi o poema que mais gostamos por ilustrar emoções de Drummond através das palavras”, disseram os alunos.

José é considerado uma representação artística do sentimento de solidão e falta de rumo que experimenta o homem moderno. Esse é um dos poemas mais famosos da literatura brasileira, sendo publicado originalmente em 1942, na coletânea Poesias.

Declamação e dramatização em homenagem a Rubem Alves; Peça “A Fantástica Fábrica de Chocolate”; Peça “Alice no País das Maravilhas”; Peça “O Sítio do Pica-pau Amarelo”; Peça “A Turma da Mônica” e apresentação musical “Barbie” também foram algumas das atrações do Sarau Literário.

Novos Talentos

No próximo dia 28, os alunos do Colégio Martha Falcão participam de mais uma edição do livro Novos Talentos, que traz produções literárias das próprias crianças e adolescentes. Neste ano, o projeto completa 23 anos e celebra o incentivo à leitura e escrita.

Para a diretora do colégio, Nelly Falcão, tanto a produção dos textos quanto o lançamento do livro promovem momentos para aguçar neles o interesse pela leitura, imaginação e que busquem cada vez mais os livros.

“Isso é fundamental para formarmos adultos mais conscientes, críticos, e que pensam de maneira mais lógica e organizada, que conseguem formular de modo mais claro as próprias ideias”, comenta.

