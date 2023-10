Halloween: ‘Casa Mal-Assombrada’ tem entrada gratuita em Manaus

Manaus (AM) – O clima de suspense e terror tomou conta do Amazonas Shopping. Já está funcionando, no centro de compras, a Casa Mal-Assombrada, atração do Halloween, em que as pessoas precisam desvendar enigmas o mais rápido possível, para conseguir sair do local.

A Casa Mal-Assombrada vai funcionar até o dia 31 de outubro, na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo ao Rei do Mate. O evento é indicado para maiores de 12 anos. A entrada é gratuita.

A programação de Halloween do Amazonas Shopping também tem opção para os pequenos. No melhor estilo “travessuras ou gostosuras?”, as crianças vão poder participar da coleta de doces nas lojas do shopping, no dia 29 de outubro, a partir das 16h.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a Casa Mal-Assombrada é inspirada no jogo escape room, em que os participantes precisam encontrar pistas e desvendar enigmas para conseguir sair do ambiente.

Na atração do Amazonas Shopping podem brincar equipes de quatro pessoas por vez. Cada grupo tem 15 minutos para conseguir sair do local. A surpresa fica por conta da decoração assustadora da casa, que promete muitos sustos no público.

“É só convidar a família e amigos que são bons em resolver enigmas, para se divertir na Casa Mal-Assombrada”, destaca.

*Com informações da assessoria

