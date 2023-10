Vítimas de violência doméstica poderão receber Bolsa Universidade em Manaus

Manaus (AM) — Mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica em decorrência de violência doméstica poderão ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Universidade, em Manaus. O Projeto de Lei (PL) que reserva vaga no programa foi apresentado pela vereadora Thaysa Lippy (Progressista), nesta semana.

O PL altera a Lei n.º 1931, de 19 de novembro de 2014, que dispõe sobre o Programa Bolsa Universidade (PBU), criado pela Lei n.º 1.357, de 8 de julho de 2009.

“Esse projeto chega como um grande instrumento de fortalecimento e empoderamento da mulher, principalmente aquela que passou por processos de vulnerabilidade após sofrer a violência”, afirmou a vereadora.

Pelo projeto, deverá ser reservado 2% do total de bolsas de estudo disponíveis para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, conforme trata a lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

De acordo com a imprensa local, a Operação Shamar, da Polícia Civil do Amazonas, atendeu 1.843 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em 17 municípios do Amazonas, incluindo Manaus, no período de 21 de agosto a 14 de setembro deste ano. O balanço do trabalho que visou combater crimes de violência contra a mulher no Estado foi registrado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da CMM

