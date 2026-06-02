Capacitação Profissional

Capacitação passa a integrar edital do Cetam para o interior do Amazonas e busca ampliar a qualificação no atendimento a pessoas com autismo

A deputada estadual Mayra Dias (PSD) comemorou o atendimento de uma solicitação apresentada ao Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam): a oferta de um curso de capacitação voltado a cidadãos interessados em atuar como cuidadores de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A demanda, formalizada por meio do Requerimento nº 1072/2023, foi contemplada no novo edital de cursos de qualificação profissional para o interior do Amazonas, anunciado pelo governador Roberto Cidade na segunda-feira (1º).

Requerimento de Mayra Dias é atendido pelo Cetam

O requerimento encaminhado à direção do Cetam destacava a necessidade de ampliar a formação de profissionais e familiares que atuam diretamente no cuidado de pessoas com TEA.

A proposta busca fortalecer o conhecimento técnico, promover mais segurança no atendimento e contribuir para a inclusão desse público. Além disso, o documento apontava o aumento da demanda por profissionais capacitados na área.

Para Mayra Dias, a inclusão do curso no edital representa um avanço para as famílias amazonenses e para as políticas de inclusão social.

“Recebo essa notícia com muita alegria, pois sabemos dos desafios enfrentados diariamente pelas famílias de pessoas com autismo. A qualificação de cuidadores é um passo fundamental para garantir um atendimento mais humano, preparado e eficiente”, afirmou.

Curso integra novo edital para o interior do Amazonas

Segundo a parlamentar, a capacitação também deve ampliar as oportunidades de trabalho para quem deseja atuar no atendimento especializado a pessoas com TEA.

Além disso, a iniciativa fortalece a rede de apoio às famílias e contribui para a oferta de serviços mais qualificados em diferentes municípios do estado.

“Nosso objetivo sempre foi oferecer mais conhecimento e oportunidades para quem deseja atuar nessa área tão importante. Investir na formação de cuidadores é investir na inclusão, na cidadania e na qualidade de vida das pessoas com autismo e de suas famílias”, destacou.

Capacitação busca fortalecer inclusão e atendimento especializado

Na justificativa do requerimento, Mayra Dias ressaltou que o cuidado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista exige conhecimentos específicos relacionados à comunicação, à interação social e ao manejo de comportamentos.

Por isso, a parlamentar defendeu a oferta de treinamentos adequados para preparar profissionais e familiares que atuam diretamente com esse público.

Ela também argumentou que a qualificação contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e preparada para atender às necessidades das pessoas com deficiência.

Qualificação amplia oportunidades de trabalho

Com a inclusão do curso no novo edital do Cetam, a expectativa é ampliar o acesso à qualificação profissional no interior do Amazonas.

Ao mesmo tempo, a iniciativa deve fortalecer a assistência às pessoas com TEA e criar novas oportunidades de formação para a população interessada em atuar na área de cuidados especializados.

(*) Com informações da assessoria

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