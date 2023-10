Educadores destaques em 2023 recebem Medalha Ignês de Vasconcellos da Aleam

Manaus (AM) – Nesta quarta-feira (18), foi outorgada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) a Medalha do Mérito Educacional “Professora Ignês de Vasconcellos Dias”, a 35 profissionais da Educação, que se distinguiram por seus méritos na área educacional pública e privada do estado, com práticas pedagógicas inovadoras que contribuem para a melhoria efetiva do ensino.

Os educadores que receberam a Medalha foram indicados pelos 24 parlamentares; Comissão de Educação e pelo Fórum de Educação do Amazonas. A Medalha do Mérito Educacional foi instituída pela Resolução Legislativa n.º 459 de 2009, de autoria da então deputada Therezinha Ruiz, que estava presente, e enfatizou o orgulho em reconhecer o trabalho de cada homenageado com a outorga da Medalha.

A cerimônia foi conduzida pelo vice-presidente da Casa Legislativa, deputado Carlinhos Bessa (PV), que salientou a importância dos educadores na formação de todos. Destacou a honra de escolher uma professora para receber a homenagem e lembrou ser filho de professores. “A missão dos professores é divina. Agradeço todos os ensinamentos que recebi de todos os meus professores”, disse.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil) afirmou ser extremamente importante destacar os méritos e reverenciar os professores e professoras do Amazonas.

“A Assembleia Legislativa do Amazonas faz um importante e nobre reconhecimento aos educadores do nosso Estado. É a educação que forma, transforma e fortalece o cidadão e, consequentemente, a sociedade, por isso, nada mais justo do que lhes outorgar essa medalha. Mais do que uma homenagem, queremos ressaltar a importância da educação e dos profissionais que dia a dia lidam com os saberes e que, por meio deles, ajudam a forjar o cidadão em busca de dias melhores. A todos os professores, minha reverência e parabenização”, afirmou o deputado presidente.

O presidente da Comissão de Educação da Aleam, deputado Cabo Maciel (PL), destacou a importância dos educadores do Estado.

“Sabemos que o caminho de levar o ensino a nossas crianças e jovens não é fácil, mas o resultado é satisfatório e compensa muito para a sociedade. Por isso, a importância dessa medalha. Cada educador que a recebe representa todos os professores do Estado, em busca de uma educação de qualidade”, declarou.

O deputado acrescentou ainda que, enquanto representante do povo, entende que a educação é um direito social, e, que por meio dela, é possível mudar a sociedade, favorecendo o processo de diminuição das diferenças entre os grupos sociais e indivíduos. “Com esse entendimento, a Medalha do Mérito Legislativo Educacional Ignês de Vasconcelos é uma das homenagens mais importantes desta Casa”, finalizou.

Falando em nome dos agraciados com a homenagem, o Coronel PM Alisson da Silva Henriques, coordenador do Proerd Amazonas, agradeceu a outorga da Medalha e falou dos desafios que os educadores enfrentam.

A professora Aurenice Vieira Fernandes, que recebeu a medalha por indicação do deputado Comandante Dan (Podemos) falou da felicidade e surpresa em receber a honraria. “Quando uma coisa dessas acontece, a gente se sente recompensada. Estou feliz com este momento, oportunidade e reconhecimento ao meu trabalho”, celebrou.

“Quero destacar a alegria e satisfação de receber uma medalha tão honrosa e agradecer à Assembleia pela homenagem”, enfatizou a professora Tânia Santos Castello Branco, homenageada pelo depurada Abdala Fraxe (Avante).

Histórico

Nascida em Itacoatiara em 1921, a professora Ignês de Vasconcellos Dias dedicou sua vida ao ensino, desde sua formação no curso de professora normalista do Instituto de Educação do Amazonas (IEA) até ocupar o cargo de secretária de Educação do Estado.

Ela se graduou em Direito, mas manteve-se envolvida na educação, lecionando em diversas escolas públicas de Manaus.

LISTA DE AGRACIADOS COM A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO EDUCACIONAL “PROFESSORA IGNÊS DE VASCONCELLOS DIAS”

Tânia Santos Castello Branco – indicação Deputado Abdala Fraxe Tayana Uchoa Conte – indicação Deputado Adjuto Afonso Ten. Coronel PM Alisson da Silva Henriques – indicação Deputado Alcimar Maciel Ricardo José da Silva Lins – indicação Deputada Alessandra Campelo Maria Glória Mota dos Santos – indicação Deputado Carlinhos Bessa Raimundo Ferreira Conde – indicação Deputado Cristiano D’angelo Aurenice Vieira Fernandes – indicação Deputado Comandante Dan Jaime Cavalcante Alves – indicação Deputado Daniel Almeida Evellinn F. de Oliveira Cunha – indicação Deputada Débora Menezes Adelacy Gomes Lima Cruz – indicação Deputado Rozenha Eliano Sérgio N. Lima Júnior – indicação Deputado Dr. Gomes Sidney Alves Temo – indicação Deputado George Lins Eudenis Dantas Pereira Filho – indicação Deputada Joana Darc Wendell E. de Souza Basílio – indicação Deputado João Luiz Valber Barbosa Martins – indicação Deputado Thiago Abrahim Cristiane das Chagas Botelho – indicação Deputado Felipe Souza Anne Raquel Prata Câmara – indicação Deputado Mário César Filho Raimundo de Souza Macêdo – indicação Deputado Wilker Barreto Ana Claudia Martins Tomas – indicação Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis Rosana Queiroz da Silva – indicação Deputada Mayra Dias Raimunda Ilda Moraes de Lima – indicação Deputado Delegado Péricles Nardson Pereira de Sousa – indicação Deputado Roberto Cidade Rosenilson Souza da Gama – indicação Deputado Sinésio Campos Manuel Raimundo de A. Situba – indicação Deputado Wanderley Monteiro Ana Grijó dos Santos – indicação Fórum de Educação Pedrina Rodrigues Macário – indicação Comissão de Educação Aleam/Carlinhos Bessa Maria Stela de Vasconcelos Nunes de Mello – indicação Comissão de Educação Aleam/Wilker Barreto Eliab Sousa de Vasconcelos – indicação Comissão de Educação Aleam/João Luiz Andrews Monteiro de Castro – indicação Comissão de Educação Aleam/Thiago Abrahim Ivanise Tourinho Simão – indicação Comissão de Educação Aleam/Alcimar Maciel Marilurdes Cunha da Silva – indicação Comissão de Educação Aleam/ Sinésio Campos Rute Maia da Silva – indicação Comissão de Educação Aleam/ Joana Darc Vânia Suely de Melo – indicação Comissão de Educação Aleam/ Comandante Dan Maria da Glória de Souza Lima – indicação Comissão de Educação Aleam/ Débora Menezes Rosemeri Deola Vieira – indicação Comissão de Educação Aleam/ Roberto Cidade

*Com informações da Aleam

