Pelo terceiro ano, Ambev é a empresa brasileira que mais faz negócios com startups

Por mais um ano consecutivo, a Ambev foi reconhecida como a empresa que mais praticou inovação aberta no Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18), pela 100 Open Startups, plataforma pioneira e líder em open innovation na América Latina. Junto com a Ambev, ArcelorMittal, Suzano, Sicredi e Unimed lideram o TOP 5 do Ranking.

Além do reconhecimento principal, a Ambev foi destaque na categoria de Bens de Consumo e Alimentação, ocupando também a 1ª posição. As grandes empresas contrataram, ao todo, 4.177 startups no último ano, principalmente nas áreas de soluções relacionadas à inteligência artificial, análise de dados e produtividade.

Este é o ano de consolidação da transformação da Ambev como plataforma. Após passar por uma profunda evolução cultural, a companhia mudou e transformou o modelo de negócio, passando a atuar como uma plataforma baseada na escuta ativa e na visão de longo prazo. E a inovação aberta tem sido um pilar estratégico e fundamental para a empresa continuar conquistando e encantando mais fãs, inovando e ajudando muita gente a se desenvolver e a crescer junto.

“A colaboração com o ecossistema de startups é parte crucial da nossa estratégia de negócios aqui na Ambev, e essa relação ficou ainda mais forte nos últimos anos, nesse processo de transformação e evolução que vem acontecendo. Sabemos que é impossível inovar sozinho e, tendo consciência da nossa capilaridade, queremos que nosso ecossistema evolua e cresça junto com a gente. Liderar o Ranking 100 Open Corps novamente só reforça que estamos no caminho certo”, comenta Eduardo Horai, CTO da Ambev.

A inovação para a Ambev começa pela escuta e resolução das dores do ecossistema. “Nossa paixão por escutar nos leva, diariamente, para a evolução. Ouvimos, criamos, testamos, ouvimos de novo, experimentamos e implementamos com excelência: esse é o nosso diferencial”, complementa Horai.

Entre os principais projetos da companhia no pilar inovação aberta estão o 100+ Labs Brasil, programa de aceleração de startups com projetos de soluções socioambientais, o Além, iniciativa de co-criação de novos negócios, e o Innochallenge, que tem como foco realizar conexões diretas de soluções de startups para desafios mapeados em diversas áreas da Ambev.

O Ranking mostra que, em 2023, as corporações fecharam mais negócios com startups do que nunca. Foram contabilizados 54.010 relacionamentos de open innovation entre corporações e startups, totalizando mais de R$ 6,4 bilhões – um crescimento de 131% em relação a 2023.

O Ranking TOP Open Corps é parte do Ranking 100 Open Startups, que é publicado desde 2016 e chega a sua oitava edição em 2023. Além das TOP 100, também foram reconhecidas as corporações TOP 5 e TOP 10, em 25 categorias setoriais.

Proximidade com o ecossistema

Nessa jornada de estreitar o relacionamento com suas startups parceiras e fortalecer a visão de ecossistema e crescimento compartilhado, a Ambev também anuncia o lançamento do Selo “Comunidade Ambev”. A proposta é atestar de forma visual que as startups do portfólio são parceiras oficiais da companhia.

Conforme a companhia, essa demanda surgiu a partir da escuta ativa. Durante as reuniões do Founders Community, grupo que reúne os sócios das startups da comunidade, os participantes sempre comentavam que suas negociações melhoravam quando falavam com seus investidores que tinham relacionamento com a Ambev.

“A colaboração com startups é parte da estratégia de negócios da Ambev, sabemos que é impossível inovar sozinhos. A relação com a nossa comunidade de startups é de longo prazo, independente de estarmos ou não desenvolvendo algum projeto no momento. Acreditamos que esse gesto, por mais simples que seja, pode ajudá-los a impulsionar seus negócios e valorizar todo o nosso ecossistema. No final do dia, é uma relação de ganha-ganha”, afirma Marcos Medeiros, Gerente de Comunidade da Ambev Tech.

Os únicos pré-requisitos para receber o Selo, segundo a cia, é ser fornecedora atual ou alumni de um de seus programas de inovação.

