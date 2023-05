Ambev mostra que garrafas retornáveis são a melhor opção para o bolso e meio ambiente

São Paulo, Maio de 2023 – Garrafas retornáveis de vidro oferecem muitos benefícios em termos de sustentabilidade ambiental e economia para quem consome. Ao escolher as garrafas retornáveis, o consumidor paga apenas pelo líquido, economizando em sua compra, e também ajuda o meio ambiente, porque a garrafa vai e volta diversas vezes, gerando menos lixo. Em nova campanha, a Ambev incentiva o consumidor a aderir ao hábito das retornáveis, optando por uma escolha mais inteligente.

Com o objetivo de ter 100% dos seus produtos em garrafas retornáveis ou que sejam feitas, em sua maioria, de conteúdo reciclado, até 2025, a companhia estreia campanha com filme na TV e em canais digitais, reforçando os benefícios das garrafas retornáveis. O filme mostra como nosso dia a dia está cheio de heróis disfarçados, demonstrando o ato heroico das personagens que salvaram o rolê escolhendo essa embalagem em situações comuns, como no churrasco com a galera. O objetivo é mostrar que as garrafas retornáveis são a melhor opção para o meio ambiente, por serem recicláveis e reutilizáveis, ajudando a reduzir o desperdício e a poluição, além de serem a melhor opção para o bolso do consumidor, que só paga pelo líquido, conseguindo economizar.

“Queremos incentivar a cultura do retornável no Brasil e para isso nossa aposta é usar o bom humor para nos conectarmos com o consumidor, mostrando os benefícios de economia e sustentabilidade dessa escolha. Com as retornáveis, em alguns casos o consumidor chega a ter até 10% de economia no valor pago pela cerveja em comparação com embalagens descartáveis! E, claro, contribui com nossas metas de redução da quantidade de resíduos gerados e de impacto das nossas embalagens no meio ambiente. Ou seja, as garrafas retornáveis são uma escolha mais inteligente”, explica Pedro Araújo, responsável pela área de crescimento das Garrafas Retornáveis na Ambev.

Além disso, a empresa vem aumentando a disponibilidade de vasilhame no mercado, visando atrair novos consumidores. As garrafas podem ser adquiridas em pontos de vendas parceiros, que estão presentes em todo Brasil. E, para quem prefere não sair de casa, é possível pedir as retornáveis pelo Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas da Ambev, que também se encarrega da logística reversa, levando de volta o vasilhame vazio.

Não é de hoje que Ambev vem incentivando o consumo das garrafas retornáveis. Conhecida por suas ações ao redor do mundo pela preservação dos paraísos naturais e contra a poluição plástica que afeta os oceanos, a cerveja Corona foi a pioneira ao lançar a primeira long neck retornável do Brasil, no ano passado.



*Com informações da assessoria

