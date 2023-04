Ambev impulsiona cultura preta para projetos de economia criativa

A Ambev abriu as inscrições para o Fundo Bora Cultura Preta, que vai apoiar projetos de entretenimento e cultura e gerar mais oportunidades a produtores, artistas e empreendedores negros. A iniciativa, em parceria com a PretaHub, aceleradora do empreendedorismo negro no Brasil, faz parte do programa de inclusão produtiva da companhia que busca gerar oportunidades de capacitação, emprego e renda.

Realizado pela primeira vez, o Fundo vai destinar 7 milhões de reais para apoiar o trabalho de empreendedores culturais de todo o País, fruto da combinação de recursos próprios e investimentos via leis de incentivo. O objetivo é contemplar projetos de diversos setores da economia criativa que sejam liderados por pessoas negras, e puxar outras empresas para a pauta, mostrando que estimular a cadeia produtiva também é uma oportunidade para a área de marketing de experiência e de negócios.

“Reconhecemos a participação do mercado do entretenimento na economia do País e o potencial de consumo da população negra. Como um dos patrocinadores da cultura brasileira, queremos continuar movimentando o mercado e fomentar iniciativas que vão além de impacto social com recorte racial, mas que estejam focadas na inclusão produtiva e trazem experiências em que as pessoas se tornam protagonistas. Ao conectar essa iniciativa ao Bora, também vamos facilitar o acesso para centenas de brasileiros e reafirmar que olhar para a pluralidade é sim uma oportunidade de fazer negócio”, afirma Felipe Bratfisch Santiago, Diretor de Patrocínios e Marketing de Experiência da Ambev.

O ecossistema da Ambev é diverso e, entre parceiros e fornecedores, por exemplo, a companhia conta com uma base composta por mais de 800 profissionais autodeclarados pretos ou pardos.

Somente em 2022, foram movimentados mais de R$106 milhões em negócios gerados com empreendedores negros. Além disso, recentemente a companhia lançou o BORA, programa com o qual pretende impactar a vida de cinco milhões de pessoas até 2030, gerando oportunidades de capacitação, emprego e renda.

O Fundo Bora Cultura Preta conta com o apoio do Comitê Externo de Diversidade da companhia e da Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e idealizadora da PretaHub.

“Estou feliz em ter a PretaHub como parceira da AMBEV neste lançamento que é inédito no país. O Fundo de Cultura Preta não é só sobre valorizar o potencial criativo da população negra, é também reconhecer o protagonismo intelectual e criativo. É sobre viabilizar a projetos e ações, protagonizadas por esse grupo, e contribuir para a distribuição de renda de forma mais equânime. Com essa iniciativa, espero que os departamentos de marketing de outras empresas se inspirem e invistam financeiramente em proponentes negros, não apenas pelo cunho social, mas por entender o potencial de consumo de mais da metade da população do país”, destacou Adriana.

As inscrições já estão abertas e seguem disponíveis até às 17h59 do dia 26 de maio de 2023. Os interessados podem conferir o edital completo e cadastrar seus trabalhos, exclusivamente, pelo site do Prosas.

Serão contemplados projetos de artes, artes visuais, gastronomia, produção e difusão de conteúdo digital, negócios de impacto nas indústrias criativas, turismo, festivais, moda e literatura. Os projetos serão avaliados por uma banca de profissionais externos e também de colaboradores e representantes do BOCK (Building Opportunities for Colleagues of all Kinds) – grupo de afinidade racial da Ambev, composto por funcionários de todo o Brasil.

Além do apoio financeiro, a Ambev também deseja impulsionar os produtores em uma jornada de longo prazo. Por isso, os selecionados participarão de um programa de conhecimento da PretaHub, o Afrolab, onde terão acompanhamento, suporte e capacitação. Além disso, terão acesso às trilhas de conhecimento da Ambev On – espaço de aprendizagem e desenvolvimento da companhia, e das ações de formação e conexão para profissionais da área com empregadores do BORA.

*Com informações da assessoria

