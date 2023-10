Manaus (AM) – Cerca de 10 quilos de maconha tipo skunk avaliados em R$ 150 mil, foram apreendidos em uma embarcação no porto do bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus, durante este sábado (28). A droga é proveniente do município de São Gabriel da Cachoeira.

Segundo o delegado Ericson Tavares, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a apreensão do material ilícito é resultado de um trabalho investigativo que vinha sendo realizado pela equipe da unidade policial.

“Com base nessas investigações, tomamos conhecimento que em uma lancha expressa oriunda de São Gabriel da Cachoeira havia um carregamento de entorpecentes”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, a equipe então se deslocou até o Porto do São Raimundo e localizou a lancha. Durante revista no local foram encontradas duas malas, com cinco tabletes de maconha tipo skunk em cada uma, que totalizaram 10 quilos.

Tavares informou que ninguém foi preso, tendo em vista que não foi possível identificar a pessoa que estava em posse da droga.

No entanto, as investigações devem continuar para averiguar quem é o proprietário do material e para onde ela seria levada.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Polícia apreende dois quilos de maconha skunk escondidas dentro de peixes no Porto de Manaus

Cerca de 10 tabletes de maconha tipo skunk avaliados em R$ 150 mil são apreendidos

Homem é preso em flagrante em posse de mais de 11 Kg de maconha tipo skunk