Homem é preso em flagrante em posse de mais de 11 Kg de maconha tipo skunk

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu, em flagrante, no sábado (27), por volta das 14h, Lucas do Nascimento Corrêa, em posse de 11,3 quilos de maconha tipo skunk. A ação ocorreu na rua Cosme Lima, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

Segundo o delegado Ericson Tavares, titular do 26º DIP, as diligências iniciaram após a equipe policial receber denúncias informando sobre uma carga de droga que tinha vindo de Coari (a 363 quilômetros da capital) para Manaus.

“Descobrimos que quem recebeu o material entorpecente em Manaus foi Lucas. Nós nos deslocamos até a casa dele e durante revista no imóvel apreendemos 11 tabletes e três porções de maconha tipo skunk, pesando 11,3 quilos”, explicou Tavares.

A autoridade policial relatou que o indivíduo já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao 26º DIP, juntamente com o material apreendido, e autuado em flagrante pelo crime cometido. Em seguida, será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

"As investigações devem continuar para descobrir se há outras pessoas envolvidas e quem teria enviado as drogas para Manaus", afirmou o delegado. *Com informações da assessoria

