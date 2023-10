Manaus (AM) – A Fecomércio no Amazonas promoveu, nesta segunda-feira (30), um encontro com empresários, presidentes de sindicatos, entidades de classe e autoridades para tratar sobre a urgência na reconstrução da BR-319. Durante o encontro, as lideranças presentes assinaram uma carta coletiva endereçada ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relatando as adversidades enfrentadas com a mais severa estiagem da história e o agravamento da crise pela ausência de uma rodovia em condições trafegáveis.

Segundo o presidente da Fecomércio no Amazonas, Aderson Frota, o período de estiagem severa, que atinge a capital e todos os municípios do Amazonas com os menores níveis dos rios nos últimos 120 anos, faz emergir a urgente necessidade de colocar em pauta e mobilizar a sociedade em prol da reconstrução da BR-319.

“Nós não estamos defendendo uma tese puramente econômica. Claro que o abastecimento da cidade e do interior do Estado é de fundamental importância. Mas, neste momento de estiagem, a população do interior está privada de água potável e de alimentos. Nós estamos reiterando a necessidade de termos a rodovia funcionando, integrando o Amazonas ao resto do país. Nós não temos estradas, não temos ferrovia e nossa rodovia está há 50 anos precisando de conclusão”, explicou o presidente.

A carta assinada pelas autoridades ressaltou a importância da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho, como um eixo vital para o abastecimento da região, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas, além do escoamento da produção agropecuária, industrial e comercial.

“Tem que olhar não só a parte econômica que compromete o Polo Industrial de Manaus, a nossa Zona Franca, mas tem que levar em consideração o que acontece com o nosso pessoal do interior e até mesmo na capital. Neste momento, temos que esquecer qualquer coloração partidária, nos envolver e defender a reconstrução da nossa BR-319”, ressaltou o vice-presidente da Fieam, Nelson Azevedo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fecomércio AM se manifesta sobre o abastecimento de mercadorias no Estado

Fecomércio-AM discute os impactos da seca no abastecimento de produtos no Amazonas

Fecomércio AM divulga a pesquisa de intenção de compra para o Dia das Crianças 2022