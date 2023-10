Fecomércio AM se manifesta sobre o abastecimento de mercadorias no Estado

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), divulgou nesta sexta-feira (20), uma nota pública sobre as dificuldades enfrentadas para o abastecimento do Comércio e da Indústria, neste momento de crise onde o Amazonas atravessa a maior estiagem da

história.

No último dia 16, a Federação realizou uma reunião com representantes dos portos, armadores, operadores e grandes transportadoras, para solicitar providências, eleitas como urgentes e necessárias pelos pares, a fim de minimizar os impactos da estiagem que tem provocado aumento de preços de fretes, operações logísticas e iminente desabastecimento de mercadorias, principalmente para o interior do Estado.

Entre os pontos definidos estão: a dragagem da foz do Rio Madeira, obra que será realizada pelo Dnit em regime de urgência; reconstrução da BR-319, construída há mais de 50 anos e que nos últimos 20 anos foi fortemente prejudicada pela falta de obras de manutenção, conservação e pavimentação, desconectando o nosso estado, já tão prejudicado pela distância logística, dos outros estados brasileiros; dragagem dos Rios Negro e Solimões em trechos definidos e específicos que apresentam um baixo calado que impede o acesso aos portos de Manaus; definição, diante das dificuldades hoje identificadas, dos meios, locais de descargas e trajetos que atenderão as empresas de Manaus neste grave momento; dilatação do prazo de recolhimento do ICMS para 90 dias. Cobrança do ICMS, em caráter excepcional, apenas das mercadorias que efetivamente sejam descarregadas em Manaus.

Ainda de acordo com a nota, os empresários aplaudem as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado voltadas para atender, em regime de urgência, as populações dos 59 municípios, fortemente atingidos

pela estiagem, que as privou de alimentos, água potável e assistência médica e outros meios essenciais.

