Fecomércio AM divulga a pesquisa de intenção de compra para o Dia das Crianças 2022

Manaus (AM) – No período de 22 a 31 de agosto, o Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam) realizou levantamento de Intenção de Compra e Confiança do Consumidor para o Dia das Crianças na cidade de Manaus.

O estudo tem por objetivo identificar a intenção de compra por segmento de varejo, intenção de gastos, modalidade de pagamento, escolha do local de compras, entre outros. A pesquisa foi realizada com 326 consumidores.

A partir dos dados apresentados na pesquisa, o presidente da Fecomércio AM, Aderson Frota, aponta quais fatores tendem a influenciar o preço dos presentes neste ano.

“Em 2022, o preço das mercadorias foi impactado pela disparada do dólar, pelo encarecimento dos produtos e dos fretes. Paralelo a isso, nós tivemos também a Guerra na Ucrânia, que dificultou o processo produtivo da agropecuária e também impactou nos preços dos produtos ao consumidor. Apesar de todos esses fatores, não podemos desconsiderar que se trata do Dia das Crianças, uma data muito significativa, a terceira sazonalidade mais importante para o comércio, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães”, expõe.

Veja abaixo, os destaques da pesquisa:

Intenção de compra

Os entrevistados foram indagados se pretendem comprar algo para o Dia das Crianças, 91% responderam que pretendem comprar na sazonalidade, 6% não irão comprar e 3% estão indecisos.

Intenção de compra por segmento de varejo

Com destaque para a compra de Brinquedos (26%), Vestuário (22%), Calçados (19%), Eletrônicos e/ou Eletroeletrônicos (10%), Artigos Esportivos (10%), Perfumaria (3%), Celular (3%).

Local de Compra

Quanto ao local onde os consumidores costumam realizar suas compras, constatou-se que a preferência da maioria dos entrevistados é o Centro da Cidade (51%), seguido dos Shopping Centers (20%), Comércio local (13%), e Supermercados (7%).

Quanto pretendem gastar

Quando indagados em relação a quanto os consumidores pretendem gastar com o presente do Dia das Crianças, constatou-se que 34% esperam gastar entre R$ 51,00 e R$ 100,00; seguidos de 29%, que esperam gastar de R$ 101,00 a R$ 200,00. 25% dos entrevistados esperam gastar até R$ 50,00.

Critérios de escolha na hora da compra

Os entrevistados levam em consideração na hora da compra as Promoções (23%), o Preço (22%), a Variedade de Produtos (14%), Qualidade dos Produtos (14%), Localização (9%), Segurança (6%), Variedade de Lojas (4%).

Modalidade de pagamento

Nessa pesquisa, observou-se que 33% dos entrevistados utilizam a modalidade cartão de crédito parcelado, seguido do pagamento em dinheiro ou cartão de débito (20%), cartão de crédito à vista (20%) e sistema de pagamentos e transferências instantâneas PIX, 17%.

