Feira da FAS ocorre durante “Virada Sustentável Manaus” neste final de semana

Manaus (AM) – Neste sábado e domingo, dias 4 e 5 novembro, das 16h às 22h, no Largo São Sebastião, acontecerá mais uma edição da Feira da Fundação Amazônia Sustentável, a “Feira da FAS”, como parte da programação da Virada Sustentável Manaus. A feira da FAS estará localizada na Rua Costa Azevedo, bairro Centro – Zona Sul da cidade.

No total, 40 empreendedores de economia verde, criativa e sustentável oferecerão seus produtos e serviços como óleos essenciais, produtos da medicina indígena, artesanato, roupas de brechó, artigos de beleza, entre outros. Também haverá a venda de produtos gastronômicos da Amazônia.

Segundo Cristine Rescarolli, coordenadora da Virada Sustentável Manaus e responsável pela Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, a proposta do evento é somar com as ações que alinham sustentabilidade ambiental, econômica e social.

“Todos os meses, a Feira da FAS reúne empreendedores, artistas e outros membros da sociedade civil para debater a importância do cuidado com a Amazônia, de uma forma leve e divertida, e sempre com edições temáticas para cativar o público. Nesta edição da Feira da FAS, na Virada Sustentável Manaus, não será diferente, pois o objetivo é somar neste evento de impacto”, enfatiza.

Com o tema “Virada da Amazônia”, a Virada Sustentável é considerada o maior evento de sustentabilidade da América Latina e promoverá mais de 70 atividades gratuitas, em nove bairros da cidade, incluindo exposições, oficinas, palestras, brincadeiras e ações socioambientais, nos dias 4 e 5 de novembro.

A Virada Sustentável Manaus é correalizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Virada Sustentável Nacional e apoio do Conselho Criativo, que possui mais de 60 organizações da sociedade civil amazonense, além de proponentes de atividades e voluntários.

Tem apoio da Bemol, Águas de Manaus, Innova, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e recursos da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, em parceria com as Nações Unidas (ONU).

Mais informações sobre a Feira da FAS e a Virada Sustentável Manaus podem ser encontradas nos perfis do Instagram: @fasamazonia e @viradasustentavelmanaus.

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições, que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de reforçar as redes de transformação e impacto social existentes nas diferentes cidades.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Campinas.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

