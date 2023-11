Fim de ano em Manaus: Juma Ópera terá cardápios especiais de Natal e Réveillon

Manaus (AM) – Situado em uma das regiões mais charmosas de Manaus, bem em frente ao Teatro Amazonas, o Juma Ópera preparou programações inesquecíveis para celebrar as festas de fim de ano. Quem se hospedar no hotel nos períodos de Natal ou Réveillon poderá desfrutar de cardápios que exploram receitas sazonais clássicas com toques de sabores únicos da Amazônia.

A ceia natalina, por exemplo, começará às 20h do dia 24 de dezembro, com direito a mesas decoradas com elementos da época e trio de músicos instrumentais da orquestra do Teatro Amazonas. Os visitantes serão recebidos com um delicioso petit coquetel, composto por drinque mimosa Juma e canapés de pirarucu defumado, fondue de cogumelos e barriga de porco ao molho poblano.

Entradas e frios serão servidos em um buffet, que terá opções como queijo provolone com chutney de manga, queijo gorgonzola e geleia de cubiu, melão japonês envolto em presunto, copa, salame com mel e crunch de castanha do Brasil, tender com figos caramelizados, frutas secas, saladas e torta de aspargos e laranja.

O menu à la carte, por sua vez, oferecerá três pratos principais: filé mignon trufado com queijo e erva-doce; ravioli de ricota e espinafre; e bacalhau gratinado com chips de batata-doce. Além disso, haverá receitas preparadas em estilo cozinha show, incluindo risoto de camarão e peru natalino assado inteiro com frutas secas e farofa.

Para a sobremesa, o restaurante do hotel servirá um buffet com cesta de frutas variadas, bûche de Noel, macarons diversos, torta de chocolate com avelã e trufas.

A refeição incluirá águas minerais, refrigerantes, sucos e cervejas selecionadas. O valor para hóspedes é de R$ 500 por pessoa.

No dia 25 de dezembro, os visitantes do Juma Ópera poderão desfrutar de um saboroso café da manhã temático (incluso na diária). A refeição terá harpa tocada ao vivo e clássicos como panetones, pandoros, rabanada e bolos natalinos.

Já no almoço (não incluso na diária), será possível desfrutar do cardápio tradicional do Restaurante Ópera ou do menu exclusivo de Natal. A opção temática contará com entradas como salpicão de peru, salada tropical e carpaccio cipriani, bem como três opções de pratos principais: bacalhau a Gomes de Sá, tournedos rossini com risoto de aspargos ou peito de peru glaceado ao molho de romã com abobrinha trifoliada. Para a sobremesa, será possível escolher entre panetone recheado de sorvete de café e creme zabaione; creme brûlée de fava tonka (cumaru) com coco e abacaxi; ou frutas da estação com sorvete regional.

Réveillon 2023

Juma Ópera preparou programações inesquecíveis para celebrar as festas de fim de ano Foto: Divulgação

Os viajantes que optarem por celebrar a chegada de 2024 hospedados no Juma Ópera viverão uma experiência incrível no Réveillon. As comemorações começarão às 20h do dia 31 de dezembro, quando os visitantes serão recepcionados no restaurante e encaminhados para mesas decoradas com toalhas diferenciadas e velas.

O menu de véspera de Ano Novo começará com drinque Kir Royale e canapés. As entradas, por sua vez, serão oferecidas em um buffet. Será possível degustar delícias como babaganush, coalhada seca, creme de queijo de Autazes com jambu, patê de fígado de frango toscano, carpaccio cipriani, gravlax de pirarucu e salmão, brie, mirtilos e geleia de mirtilos, grana padano e pera confitada, pastrami ao molho pesto genovês, mix de folhas e frutas secas variadas.

Os pratos principais preparados em estilo cozinha show serão porchetta e paleta de cordeiro assado e creme de hortelã. Já as opções à la carte serão: filé mignon ao molho béarnaise e alcachofra frita; canelone de peixe e beringela gratinados; e camarão ao creme de leite, banana pacovan e queijo de búfala maçaricado.

O buffet de sobremesas terá plateau de frutas variadas, estação de brigadeiros de colher gourmet, crostata de frutas regionais, torta saint honoré, zuppa inglese al pandoro, mini Ópera Cake e palha italiana.

A refeição incluirá garrafa de espumante nacional selecionado (a definir) ou uma garrafa de vinho branco, ou tinto selecionado, águas minerais, refrigerantes, sucos e cervejas selecionadas. O valor para hóspedes é de mil por pessoa.

Perto da meia-noite, os visitantes que estiverem no restaurante serão convidados a se dirigirem ao rooftop do hotel para contemplar a queima de fogos. A piscina será decorada com velas flutuantes e os participantes receberão uma taça de espumante de cortesia. Além disso, o local contará com DJ, pequena pista de dança até às 3h e late snacks.

Já em 1º de janeiro, o Juma Ópera preparará um café da manhã especial (incluso na diária) com panetones, pandoros, rabanada, bolos e música ao vivo. Haverá também opções de mini brunch.

Quem quiser uma refeição mais reforçada poderá optar pelo menu de brunch (não incluso na diária), disponível a partir das 11h. Ele terá buffet com empada de camarão, torta verde, salada cabocla, coquetel de camarão, brandade de pirarucu, saltimbocca alla romana, farofa rica e arroz, frutas e tortas do chef.

Sobre o Juma Ópera

Inaugurado em 2 de fevereiro de 2020, o hotel-boutique Juma Ópera está localizado bem em frente ao Teatro Amazonas e próximo às principais atrações turísticas de Manaus. Sua infraestrutura contempla 41 acomodações – boa parte com vista ao Teatro –, restaurante, bar, academia, espaço para eventos, rooftop com piscina e spa.

Ao longo do ano, o Juma Ópera também recebe diversos eventos em seus espaços corporativos. Pequenos congressos, reuniões, coquetéis e festas são realizados no salão e no pátio que, juntos, somam 320 metros quadrados e conseguem acomodar até 200 pessoas.

*Com informações da assessoria

