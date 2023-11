Maior evento de tecnologia e bioeconomia da região Norte ocorrerá em Manaus este mês

Manaus (AM) – A ExpoAmazônia Bio&TIC 2023, considerado o maior evento de tecnologia, negócios e bioeconomia da região Norte, ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de novembro, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na Avenida Rodrigo Otávio, 3.555, bairro Distrito Industrial I, em Manaus. As informações detalhadas estão disponíveis no site: expoamazonia.com.

Em sua 3ª edição, a Feira terá a temática “Tecnologia Sustentável da Amazônia para o Mundo”, com a proposta de alavancar os polos de Bioeconomia (Bio) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis para a manutenção da floresta amazônica e o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia.

No total, serão seis eixos temáticos: bioeconomia, biotecnologia e mercados; empreendedorismo e gestão de negócios; valorização dos saberes tradicionais; produções acadêmicas em BIO&TIC; Tecnologia da Informação e Comunicação e mercados; e economia criativa e cultura.

“A Amazônia é um bioma único e essencial para o equilíbrio do planeta. Ela abriga uma biodiversidade inestimável e é um importante reservatório de água e carbono. Mas estamos lidando com muitos problemas e a tecnologia e os novos modelos de negócios podem nos auxiliar na busca de um desenvolvimento sustentável, que respeite o amazônida e sua identidade”, enfatiza Murilo Monteiro, diretor-executivo da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), uma das instituições organizadoras do evento.

Programação

Feira terá a temática “Tecnologia Sustentável da Amazônia para o Mundo” nesta edição Foto: Divulgação

A ExpoAmazônia Bio&Tic promoverá mais de 60 palestras gratuitas sobre tecnologia, negócios e bioeconomia para o desenvolvimento da Região Norte.

Entre os principais palestrantes confirmados, estão Harim Feitosa, CEO e founder da Soul Hara; Tatiana Schor, chefe da unidade Amazônia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Francisco Higuchi, CEO da Tero Carbon; Gustavo Tosello Pinheiro, coordenador de Economia de Baixo Carbono do Instituto Clima e Sociedade (iCS); Rafael Moreira, CEO e founder da Bertha Capital; Rodinelli Borges de Oliveira, examinador de patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); Ariel Marcelo Madril, consultor tecnológico do Instituto de Pesquisas Eldorado; Caio Stenio Agmont, CEO & founder da Ages Bioactive; e muitos outros.

A abertura do evento será realizada no dia 28, a partir das 15h, com Vânia Thaumaturgo, presidente do Conselho de Administração da APDM; Radyr Júnior, secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI); Bosco Saraiva, superintendente da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA); Serafim Corrêa, secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI); Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); e Geraldo Alckmin, vice-presidente da República.

Outras palestras de destaque são “O que falta para a efetivação da economia verde na Amazônia”, “Crédito de Carbono – Um Novo Vetor Econômico para Amazônia”, “Desmistificando o Empreendedorismo na Amazônia”, “Desafios e tecnologias para Cadeias produtivas da bioeconomia”, “O desenvolvimento de anticorpos e insumos biotecnológicos aplicáveis a área da saúde humana e veterinária no diagnóstico de doenças”, e “Revolução e Evolução: Navegando no futuro do trabalho com a Inteligência Artificial”.

Além disso, haverá quatro espaços para a realização dos eixos temáticos: palco principal, exposição, salas de trilhas do conhecimento e arenas. O primeiro sediará a abertura da Feira, as palestras de keynotes e os painéis; enquanto a área de exposição receberá empresas e startups que apresentarão seus pitch decks. Já as salas de trilhas do conhecimento sediarão palestras, mentorias, painéis e mesas redondas abertas ao público. Por fim, as arenas receberão uma programação ligada aos temas de business match, code challenge gamer e school challenge.

Apoiadores

Os interessados em patrocinar a realização da ExpoAmazônia Bio&Tic podem escolher entre as modalidades Cota Prata, Cota Ouro, Cota Diamante e Cota Master. Além disso, ainda há estandes à venda para expositores. Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail, [email protected].

Sobre

A ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 é uma realização da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Governo do Amazonas – por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti-AM) -, Prefeitura de Manaus – por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA).

Além de discutir, integrar, consolidar e alavancar os polos de Bioeconomia e de Tecnologia da Informação e Comunicação da região como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis para a manutenção da floresta amazônica e para o desenvolvimento socioeconômico dos povos da Amazônia, a feira visa fortalecer os ecossistemas de Bio&TIC e integrá-los constantemente com os atores dos ecossistemas nacionais e internacionais de inovação.

