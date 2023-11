Mais de 22 mil acordos já foram fechados no Amazonas, no Feirão Limpa Nome da Serasa

O Feirão Limpa Nome, que segue até 30 de novembro, conta com a participação de mais de 500 empresas

Manaus (AM) – Mais de 1 milhão de brasileiros já negociaram suas dívidas desde que começou o maior Feirão Serasa Limpa Nome, no último dia 30 de outubro. Até esta terça-feira (7), 1.051.650 de consumidores fecharam 1.134.028 acordos, obtendo mais de R$ 3 bilhões em descontos (R$ 3.122.719.663,20). No Amazonas, 22.630 mil acordos foram fechados, até terça-feira.

O Feirão Limpa Nome, que segue até 30 de novembro, conta com a participação de mais de 500 empresas, que oferecem descontos de até 99%. Entre elas, estão bancos, administradoras de cartão de crédito e outras instituições financeiras, além de concessionárias de energia, operadoras de telefonia e varejistas.

As mais de 530 milhões de ofertas estão disponíveis no site e no aplicativo da Serasa. Consulte mais informações em www.serasa.com.br

