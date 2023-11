MC Daniel harmonização facial: ‘Realmente estou mais bonito’

MC Daniel decidiu revelar alguns procedimentos estéticos realizados recentemente, o cantor compartilhou alguns comentários que elogiavam sua beleza e revelou ter feito harmonização facial: “Eu podia mentir para vocês, mas eu prefiro assumir. Fiz procedimento, sim, estava me incomodando. Sem excesso também! Alterei só o que me incomodava”, revelou p funkeiro.

E continuou: “Vou falar pra vocês porque tem causado muita dúvida em vocês. Sim, eu fiz alguns procedimentos estéticos no rosto, troquei minhas lentes, diminuí minha gengiva. Vocês tão falando que tão começando a me achar bonito, etc”.

MC Daniel fala sobre procedimentos estéticos pic.twitter.com/oTEMdNOdgS — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) November 8, 2023

“Eu fui correr atrás de ficar mais bonito, do que me incomodava, mas tomem cuidado com isso também, podem ver o caso que aconteceu com a menina hoje. Então, eu fui cuidar do meu corpo, da minha aparência, do meu rosto, do meu sorriso, da minha pele. Por isso, hoje, vocês acham que eu estou mais bonito e, realmente, eu estou mais bonito”, finalizou.

