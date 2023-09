MC Daniel é visto com ex-BBB em restaurante

Parece que a fila andou para MC Daniel. Recém separado de Mel Maia, o funkeiro foi visto com Larissa Santos, que participou da última edição do Big Brother Brasil (BBB), num espaço reservado de um restaurante.

Segundo informações divulgadas pela página do Instagram Condomínio da Fifi, o cantor foi jantar com a moça após curtirem o The Town, festival de música em São Paulo, nesse domingo (10).

A ideia era ter momento de privacidade com a ex-BBB, porém os dois não conseguiram passar despercebidos. A notícia viralizou e surpreendeu aos fãs do ex-casal, que tinham expectativa de uma volta.

“Imagina se fosse a Mel aparecendo com outro em menos de 15 dias de término de namoro. Enfim, a hipocrisia”, comentou um internauta. “A Mel não quis ele”, debochou um outro. “A mulher é bonita, viu!? Torcia pra ele e a Mel, mas se estão separados”, defendeu um terceiro.

Foto: Reprodução

“Não somos mais um casal”

No último dia 29, Mel Maia usou as redes sociais para se pronunciar sobre o namoro com MC Daniel. Os rumores do término começaram no último fim de semana, quando internautas sentiram falta da atriz na comemoração de aniversário do funkeiro. “Não somos mais um casal, mas seguimos como amigos”, escreveu em um story do Instagram, dando fim às especulações.

“Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante”, completou.

Segundo Mel, o comunicado aconteceu por conta da relação muito transparente com seus fãs e, por isso, precisava anunciar a decisão. “Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim! Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre”, garantiu.

Essa é a segunda vez que o casal se separa. Em junho eles haviam dito que não estariam mais juntos, porém no início deste mês, reataram, após voltarem de uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos. Eles estavam juntos desde outubro do ano passado.

*Com informações do Metrópoles

