‘Bode’ é preso suspeito de matar idoso com tiro de espingarda no interior do Amazonas

Manacapuru (AM) – Elessandro Ferreira da Silva, 29, conhecido como “Bode”, foi preso, nesta quarta-feira (8), apontado como autor da morte de Francisco Pacheco dos Santos, que tinha 81 anos, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O crime aconteceu no dia 21 de outubro deste ano, na comunidade Nossa Senhora do Carmo, zona rural do município.

Conforme o delegado Rafael Allemand, as investigações iniciaram após o filho da vítima informar que seu pai teria sido morto com um tiro de espingarda, e colaborar apontando quem seria o atirador.

“O infrator e o filho de Francisco tinham uma desavença e, no dia do crime, o autor foi à residência da vítima à procura do homem. O idoso se negou a informar onde ele estaria e, o indivíduo irritado, ceifou a sua vida”, contou.

Ainda segundo o titular, havia suspeitas de que outras pessoas teriam participação neste homicídio, no entanto, elas foram ouvidas e não houve indícios de que essa informação seria verídica.

“Diante da confirmação de que apenas Elessandro teria participado deste crime, solicitamos a prisão preventiva dele e cumprimos na data de hoje, no bairro Figueirinha, em Manacapuru”, disse.

Procedimentos

Elessandro responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

