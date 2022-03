Devendo boca de fumo, adolescente é “castigado” com 6 tiros, em Manaus

Manaus (AM) – Um adolescente de 17 anos foi atingido com seis tiros durante uma tentativa de homicídio, na manhã desta sexta-feira (18), na rua Yrape, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia o adolescente foi atraído por traficantes do bairro, para o local onde foi alvejado. Ainda conforme as autoridades, a vítima estava devendo a boca de fumo, essa foi a motivação do crime.

Os policiais informaram que os criminosos atiraram quatro vezes nas mãos do adolescente, além de dois disparos nos pés.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos à vítima. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.

Leia mais:

Homem é preso por torturar e tentar matar adolescente de 16 anos em Borba

Em Manaus, adolescentes mortos em chacina não tinham envolvimento com crimes, afirma PC

Preso por “julgar” e matar adolescente no “tribunal do crime” em Manaus