Em Manaus, adolescentes mortos em chacina não tinham envolvimento com crimes, afirma PC

Conforme a polícia, as vítimas não tinham nenhum envolvimento com o mundo do crime

Manaus (AM) – Jonathan Siqueira da Silva, 29 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (15), por ser um dos autores de uma chacina, que resultou na morte de dois adolescentes e três feridos. O fato ocorreu em 29 de janeiro, no bairro Parque São Pedro.

De acordo com delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na ocasião do crime Jonathan, e mais um comparsa, chegaram em um carro – modelo Fox de cor vermelha – e efetuaram cerca de 20 disparos de arma de fogo contra cinco jovens que estavam sentados em uma calçada da localidade.

Ainda conforme autoridade policial, Jonathan responde por outro homicídio ocorrido em 2016.

“Efetuamos a prisão na oficina onde ele trabalha e verificamos que os adesivos utilizados no veículo usado no crime, o Foz vermelho, foram retirados no intuito de dificultar as investigações e comprovamos que o Jonathan é que anda nesse veículo. Ele não diz muita coisa sobre crime. As investigações continuam para prender os outros autores, mais dois que estavam no veículo “, disse a delegada Marília Campelo, adjunta da DEHS.

Sem passagem pela polícia

Ainda de acordo com a delegada, as vítimas não tinham envolvimento com o mundo do crime.

“Não foram encontrados boletins de ocorrências e nem indícios nas nossas investigações de campo que mostrem que as vítimas faziam parte de alguma organização criminosa. Infelizmente, podem ser Inocentes que perderam a vida”, comenda a delegada.

“A audácia deles foi tão grande que foram até a porta da garagem e atiraram contra quatro pessoas da mesma família e atingiram, ainda, o Pablo Jeferson, de 16 anos, que estava passando para pegar um ônibus na parada”, afirma Marília Campelo

Jonathan responderá por homicídio e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça. Em 2016, de acordo com a polícia, ele aparece com um dos suspeitos de um outro homicídio.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro dos outros envolvidos na chacina, pode ligar para a polícia pelo número (92) 981189535 ou no 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Relembre o caso:

Os cinco foram alvejados enquanto estavam reunidos em uma calçada. Foto: Bianca Fatim

Cinco jovens foram alvejados a tiros enquanto estavam sentados em frente a uma casa, na rua São Judas Tadeu, Parque São Pedro, na zona Oeste de Manaus.

Da chacina, um adolescente, Pablo Jeferson, de 16 anos, morreu no local e Natanael Rabelo de Oliveira, 16 anos, morreu após ser levado pra UPA Campos Sales.

Além dos dois, Thiago Rabelo de Oliveira, de 23 anos, irmão de Natanael, também foi atingido e ficou em estado do grave. A quarta vítima foi Dimas Rodrigues, que é cunhado dos irmãos, e também ficou gravemente ferido. Não foi informado o estado de saúde da última vítima.

*Colaborou Carlos Araújo

