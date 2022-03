Homem é preso por torturar e tentar matar adolescente de 16 anos em Borba

A mãe do suspeito também foi presa por ser cúmplice do filho no crime

Borba (AM) – Um homem, até o momento não identificado, foi preso na quarta-feira (3), suspeito de envolvimento do sequestro, tortura e tentativa de homicídio contra um adolescente de 16 anos. O caso aconteceu no município de Borba, no interior do Amazonas.

Segundo informações dos policiais militares, que atenderam a ocorrência, na madrugada de terça-feira (1º), dois homens, identificados apenas como Taylor e Felipe, foram até a residência do adolescente e o tiraram do local à força e, em seguida, o levaram em uma motocicleta.

Ainda conforme a polícia, por volta das 0h30 de quarta-feira, a mãe do adolescente foi até a delegacia informar que seu filho havia sido sequestrado. Os policiais realizaram buscas por uma área de mata do bairro Bela Vista e encontraram a vítima com as mãos amarradas e várias marcas de tortura pelo corpo.

A polícia identificou os suspeitos e se deslocou até a casa de um deles. Durante a abordagem, o homem e a mãe dele receberam voz de prisão e foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

