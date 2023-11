Em Manaus, Flávio Dino e senadores do Amazonas assinam investimento de R$ 2 bilhões

Manaus (AM) – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou acordo de investimento no valor de R$ 2 bilhões para combater crimes na Amazônia, o Programa AMAS (Amazônia: Segurança e Soberania). Os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) estiveram presentes na oficialização do termo que foi realizada durante 26º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, nesta sexta-feira (10).

A iniciativa pretende fortalecer presença das forças de segurança na região amazônica para combate dos crimes ambientais como tráfico de pessoas e drogas, prostituição infantil garimpo, extração, caça e pesca ilegais, além de disputas entre facções legais.

“Assinamos o AMAS em articulação com as forças armadas com os nove estados da Amazônia Legal e o BNDES. Teremos a destinação de helicópteros, a instalação de dois centros de comando aqui em Manaus para toda a região, com relativa a cooperação policial e o outro voltado a companhia de operações complementares da força nacional”, afirmou o ministro.

