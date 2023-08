Dino alerta sobre atos em 7 de Setembro, e GDF cria grupo de segurança

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), criou um Gabinete de Mobilização Institucional para elaborar e executar o plano de segurança para o feriado de 7 de Setembro em Brasília.

O grupo com foco na data foi criado após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, enviar ao Governo do Distrito Federal (GDF) um alerta sobre convocações para atos de manifestação na data.

Celina Leão afirmou à coluna Grande Angular que o governador Ibaneis Rocha — em viagem aos Estados Unidos — determinou a criação do grupo para garantir a segurança no Dia da Independência.

A governadora em exercício disse que convidou órgãos federais para participarem do planejamento. Nesse rol, estão incluídos o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Em ofício direcionado ao governador Ibaneis Rocha e ao secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, Dino enviou 10 vídeos “que tratam de supostas manifestações articuladas e previstas para ocorrer no dia 7 de setembro de 2023”.

No documento, o ministro informou que encaminhou as imagens para “avaliação e [adoção das] providências preventivas necessárias”.

Celina entregará em mãos o convite para entrada no Gabinete de Mobilização Institucional ao secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, no fim da tarde desta quinta-feira (31).

“O governador está em missão, mas discutimos o governo todo dia, juntos. Ibaneis achou prudente criarmos o grupo de trabalho para acompanhar o 7 de Setembro, com vários órgãos e secretarias, além de convites a órgãos federais. A Secretaria de Segurança Pública comandará o grupo técnico-operacional”, comentou Celina, em entrevista à coluna Grande Angular.

A primeira reunião do gabinete institucional está marcada para a próxima segunda-feira (4/8), às 10h.

*Com informações do Metrópoels

Leia mais:

Prefeito do município de Silves assina contrato de R$2,6 milhões para aquisição de combustíveis

Governo realiza homenagem a escritores amazonenses na Biblioteca Pública

Ministério Público denuncia Dedei Lobo ao TCE-AM