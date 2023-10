VÍDEOS: Desbarrancamento em porto de Manacapuru deixa desaparecido e causa pânico

Manacapuru (AM) – Uma pessoa ficou desaparecida, nessa quarta-feira (11), após a queda da parte de um barranco, em Manacapuru, no porto conhecido como Terra Preta, localizado na cidade distante 97 quilômetros da capital amazonense.

Vídeos gravados no local onde o fato ocorreu mostram o desespero das pessoas para alertar trabalhadores do porto que estavam em embarcações na direção em que houve o desbarrancamento. Entretanto, uma pessoa que estava em um pequeno barco teria se jogado no rio e desaparecido nas águas do Solimões.

“Gente, a Terra tá caindo. Olha o flutuante lá meu Jesus”, disse mulher que registrou o momento.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi ao local para realizar buscas pelo desaparecido, mas até o momento, nada foi encontrado.

A Defesa Civil do Amazonas emitiu uma nota confirmando o desbarrancamento na área do Porto Terra Preta, em Manacapuru e não descartou a possibilidade de outros deslizamentos no local.

Leia também:

Vídeo: Mulher surta e atropela várias pessoas durante briga por vaga de estacionamento

Policial bate em cliente que reclamou de sushi em restaurante: “tu não é tão valente”

David Almeida dá início a arborização do parque Amazonino Mendes em Manaus