Fla enfrenta Flu no Maracanã de olho no título Brasileiro

Sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo mede forças com o Fluminense, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (11) no estádio do Maracanã, em partida válida pela 34ª rodada da competição.

Motivado após uma boa vitória de 3 a 0 sobre o Palmeiras na última quarta-feira (8), o Rubro-Negro, que tem 56 pontos, tenta somar o terceiro triunfo consecutivo para alcançar a mesma pontuação do líder Botafogo, que mede forças com o Bragantino no próximo domingo (12) em Bragança Paulista.

Porém, ao ser questionado, em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Palmeiras, se o Flamengo já podia ser visto como real candidato ao título, o técnico Tite desconversou: “Se, em algum momento estivermos com uma pontuação ou a uma partida, falamos [sobre a disputa do título]. Por enquanto é a realidade daquilo que nos propusemos. É o próximo jogo, é o próximo passo, é a performance, é produzir bem, é vencer jogos e crescer. Não sei onde quero chegar, mas nosso objetivo é crescimento”.

Para o confronto com o Fluminense o técnico Tite contará com importantes retornos: o atacante Bruno Henrique, o volante Thiago Maia e o lateral Filipe Luís. Mas, caso o treinador opte por manter a mesma formação que bateu o Palmeiras, o Rubro-Negro entra em campo com: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton (Bruno Henrique) e Pedro.

Do outro lado do gramado estará o atual campeão da Copa Libertadores. Após garantir o inédito título continental no último sábado (4), o Fluminense (que não busca mais nada no Brasileiro e tem o Mundial de Clubes como novo alvo) ficou no 0 a 0 com o Internacional na última quarta (8) em partida na qual entrou em campo com uma equipe mesclada.

Agora, em um clássico regional, a dúvida que fica é se o Tricolor das Laranjeiras usará força máxima. Segundo o técnico Fernando Diniz, a ideia é avaliar jogo a jogo e escalar o que tiver de melhor: “Vou pensar jogo a jogo e escalar os melhores [jogadores] que tivermos. Talvez, quando estiver mais perto [do Mundial] e se tiver necessidade [vamos poupar]. Mas, a princípio, tentaremos levar o que tem de melhor para conseguir fazer bons jogos e conquistar pontos”.

Com Felipe Melo e Marcelo desgastados após a decisão da Libertadores, há a possibilidade de Diogo Barbosa e Marlon permanecerem na equipe titular. Quem deve voltar é o argentino Gérman Cano. Com isso, o Flu deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Felipe Melo) e Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli (John Kennedy) e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Tempero extra

O confronto deste sábado tem um tempero extra, além da rivalidade regional. O Fla-Flu colocará frente a frente Fernando Diniz e Tite, respectivamente o atual e o último técnicos da seleção brasileira. Além disso, esta será uma partida entre as duas últimas equipes que conquistaram a Copa Libertadores da América: o Flamengo, em 2022, e o Fluminense, em 2023.

*Com informações da Agência Brasil

