Roadshow da Amazonastur na Bahia mira em voo direto Manaus-Salvador

Salvador (BA) – Salvador sentiu de perto um pouco do calor amazonense, nesta quarta-feira (9), durante o roadshow de lançamento da campanha “No Amazonas Tem Tudo”.

Realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), a ação apresentou o melhor da culinária e da cultura, e os extraordinários destinos amazonenses para profissionais do turismo da capital baiana.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, mais do que um evento de promoção, a ação tem o objetivo de estimular o turismo entre Bahia e Amazonas como estratégia para a criação de um voo direto entre as respectivas capitais.

“Estamos aqui hoje na Bahia, em Salvador, cumprindo mais uma vez a determinação do governador Wilson Lima de promover nosso destino mostrando que o Amazonas tem tudo. Estamos cumprindo um compromisso que nós já havíamos feito em 2021 com as empresas aéreas, de estimular esse fluxo entre as capitais, com a finalidade de viabilizar mais esse voo para o Amazonas”, destacou.

Além de apresentar a nova campanha promocional da marca Amazonas, o roadshow capacitou cerca de 60 profissionais do turismo, dentre agentes de viagens, operadores e imprensa especializada, para vender pacotes turísticos do destino Amazonas.

Em seguida, um painel entre representantes do Amazonas e da Bahia apresentou esforços empreendidos pelas secretarias de turismo em prol da criação de um voo direto entre as capitais Manaus e Salvador.

Para o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, a conectividade aérea tem uma importância muito grande no estabelecimento da atividade turística.

“Por conta disso, o Governo da Bahia se une ao Governo do Amazonas para estabelecer um voo direto Salvador-Manaus. Para estabelecermos esse voo nós fizemos a promoção do destino Bahia em Manaus, e hoje temos a honra de receber o Amazonas, que faz a promoção do seu destino aqui na Bahia. Somente assim, com baianos viajando para o Amazonas, e amazonenses viajando para a Bahia, nós vamos estabelecer esse voo e potencializar a atividade nos dois estados, gerando emprego e renda no Amazonas e na Bahia”, destacou.

A programação também incluiu apresentação do ritmo de boi-bumbá. A atração do tradicional Festival Folclórico de Parintins encantou o executivo de compras de operadora de turismo, André Matos.

“Com certeza a pandemia impactou bastante o mercado de turismo, e um evento como esse vem fortalecer tanto o mercado local quanto o destino Amazonas. Acho que a Bahia está precisando, sim, de uma rota direta, lá nós temos grandes atrativos, então isso vem ajudar bastante a fortalecer o mercado”, ressaltou.

*Agência Amazonas

