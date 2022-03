AM participa de uma das maiores feiras de pesca esportiva da América Latina

Manaus (AM)- O corpo técnico da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) representa o Amazonas na 14° edição da Pesca & Companhia Trade Show, uma das maiores feiras de pesca, náutica, tiro esportivo e outdoor da América Latina.

O evento, que ocorre em São Paulo, teve início nesta quinta-feira (17), onde mais de 80 expositores estão confirmados e tem um público esperado de mais de 10 mil pessoas.

Realizado desde 2007, o Pesca & Companhia Trade conta com a participação de expositores, fabricantes e importadores oficiais das principais marcas mundiais do segmento.

A diretora de desenvolvimento do turismo da Amazonastur, Emmanuelle Pampolha, ressalta que a participação do Amazonas faz parte da estratégia da atual gestão para consolidar, ainda mais, o turismo de pesca esportiva no Estado.

“Hoje, o Pesca Trade Show é considerado um dos principais eventos do Brasil, relacionado à pesca esportiva, ao setor náutico em geral. E o Amazonas, como é o Estado com maior área navegável do país, torna-se muito importante para que a gente faça presença e promova o Estado, com os municípios que estão preparados para receber a pesca esportiva. Estamos aqui para promover o destino desses pescadores que estão aqui visitando a feira”, disse Emmanuelle.

Além de stand próprio, a Amazonastur também está atuando no espaço das Rotas Amazônicas Integradas (RAI), do Ministério do Turismo, que visa promover rotas turísticas entre os estados da região Norte.

O Pesca Trade estava suspenso há dois anos em razão da pandemia e, agora, retorna com a missão de, também, mapear, principalmente, a área de distribuição do segmento. A programação segue até o próximo domingo (20).

Destino

O Amazonas é um dos principais destinos da pesca esportiva do Brasil e movimenta mais de R$ 67 milhões por temporada. O engenheiro paulista Luiz Fernando é um amante do esporte e está na expectativa para visitar o Estado ainda este ano.

“Eu estou realizando o meu sonho. Este ano, em novembro, estamos indo para o Amazonas. Uma equipe de quase 35 pessoas aqui de São Paulo. Estou com uma ansiedade muito grande. A maioria já foi, já está retornando várias vezes. Eu venho pela primeira vez. Espero que com certeza todo ano eu esteja lá participando, porque o lugar é maravilhoso, é mágico. A Amazônia é mágica, precisa ser preservada, lógico. Pesca e solta é fundamental. Estou com uma expectativa muito grande de ir”, disse o engenheiro.

O organizador do Pesca & Companhia Trade Show, Marcelo Claro, falou sobre a importância da união da iniciativa privada e o poder público neste momento de retomada do turismo.

“Temos que estar juntos. Aqui é o seguinte: dois mais dois são cinco. Trabalhando junto, a gente potencializa mais os resultados. A Amazônia hoje é um dos principais destinos do mundo, assim como o pantanal”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Fotos: Divulgação/Amazonastur

Edição Web: Bruna Oliveira

