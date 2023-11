Serasa: 59% das dívidas de cartão de crédito são de compras em supermercados

A pesquisa “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023”, divulgada no dia 9 pela Serasa, revelou que a maior parte das dívidas (59%) de cartão de crédito entre os brasileiros é referente a compras em supermercados.

Conforme o levantamento, que ouviu em outubro 11.541 pessoas maiores de 18 anos de todas as regiões do país, sendo 52% homens e 48% mulheres, o segundo maior responsável pelo endividamento com cartão são as compras de produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos, representando 46% das dívidas, e, em seguida, gastos com remédios e tratamentos médicos, com 37%.

As dívidas de cartão de crédito impactam 55% dos brasileiros endividados em 2023, 2 pontos percentuais acima do que era em 2021 e 2022. Nos anos anteriores à pandemia esse índice era ainda maior: 76% em 2018 e 71% em 2019, o que mostra que a volta da rotina fora de casa levou a uma aceleração de gastos com cartão de crédito.

Produzido pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, o estudo também identificou que o brasileiro continua com esperança de honrar com as dívidas, apesar das dificuldades econômicas. Conforme o levantamento, esse Índice de Esperança dos Endividados cresceu 4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Comparado à média histórica, o aumento soma 16 pontos percentuais, passando de 58% para 74%. Confira a pesquisa completa em www.serasa.com.br/imprensa/serasa-comportamento/

Feirões

Com o propósito de reduzir a inadimplência no Brasil, a Serasa faz em novembro o maior Feirão Limpa Nome de sua história. Até 30/11 os consumidores podem negociar dívidas com até 99% de desconto com mais de 500 empresas, como bancos, lojas, empresas de telecomunicações, entre outras. Pela primeira vez, as concessionárias Neoenergia, Light e Enel também participam da ação.

Para negociar basta acessar o aplicativo ou site www.serasa.com.br.

*Com informações da assessoria

