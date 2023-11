Serasa: 83% dos brasileiros já se endividaram para pagar contas de água, luz ou gás

A pesquisa “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023” revela que 53% dos brasileiros endividados dizem que as contas de luz, água e gás representam a maior parcela do seu orçamento mensal. E 83% dos entrevistados dizem que já atrasaram o pagamento de outro tipo de conta porque tiveram de priorizar o pagamento de uma conta de água, luz ou gás.

53% dos brasileiros endividados dizem que as contas de luz, água e gás representam a maior parcela do seu orçamento mensal Foto: Divulgação

Produzido pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, o estudo identificou também que para a maioria (82%) das pessoas o valor dessas contas dentro do orçamento chega a até R$ 750 – quase a metade do salário-mínimo, que está em R$ 1.320.

Para a maioria das pessoas, o valor das contas chega a até R$ 750 Foto: Divulgação

Atrasos longos no pagamento de dívidas também são comuns entre boa parte dos brasileiros: 74% dos devedores de contas básicas afirmam ter uma pendência atrasada há pelo menos um ano.

Produzida com suporte da Flexpag, a fintech das Utilities, a pesquisa “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023” ouviu 11.541 pessoas maiores de 18 anos de todas as regiões do país, sendo 52% homens e 48% mulheres.

