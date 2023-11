‘Netão’ é executado na frente de casa durante festa de família em Manaus

Criminosos armados aguardavam a vítima, que foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo

Manaus (AM) – Um homem, identificado como ‘Netão’ foi executado a tiros, na noite deste domingo (12), na rua Visconde de Sinimbú, loteamento Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações, Netão estava em um confraternização com a família e amigos, quando resolveu ir até a frente da sua casa. Criminosos armados aguardavam a vítima, que foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo.

Familiares da vítima tentaram colocar ‘Netão’ em uma picape na tentativa de socorrê-lo.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. O crime segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

