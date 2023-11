Venezuelano é preso suspeito de matar homem a facadas em Manaus

Manaus – Carlos Herrera, cidadão da Venezuela, foi preso nesta segunda-feira (13), suspeito de matar a facadas, Madson Pereira da Cunha, que tinha 53 anos. O crime ocorreu no dia 14 de julho deste ano, em uma quitinete na rua Ferreira Pena, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

A vítima Madson Pereira foi encontrada pelo dono da vila de quitinetes com quatro facadas, duas no pescoço e duas no abdômen. De acordo com Carlos Herrera, a vítima morava há poucas semanas no local e prestava serviços para ele.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), vai trazer mais informações durante coletiva, marcada para esta segunda-feira (13).

