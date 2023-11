Policial Civil é preso em operação contra fraudes ao INSS no Amazonas

Policial estava com farta documentação que comprovariam os crimes, além de mais de R$ 300 mil em espécie

Manaus (AM) – A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (13), a ‘Operação Fragmentados’ com o intuito de desarticular uma associação criminosa que atua obtendo fraude de Benefícios de Prestação Continuada ao idoso. Cinco mandados de busca e apreensão (nas residências dos investigados), bem como a outros cinco mandados de prisão temporária foram cumpridos, entre eles um policial civil. Os prejuízos à União foram calculados no montante aproximado de R$ 5 milhões.

Durante coletiva nesta segunda-feira (13), na Superintendência Regional de Polícia Federal,o delegado da Polícia Federal, Jean Moura, informou que foram apreendidos vários cartões e dinheiro na casa do policial civil.

“Possui imagens do policial civil sacando dinheiro do benefício em caixas eletrônicos, em nome de pessoas fictícias. Na casa dele foi apreendido vários cartões em nome de outras pessoas que devem ser analisadas” declarou o delegado

Realizando buscas nas residências dos investigados, a polícia apura crimes como Estelionato Previdenciário e Falsificação de Documento público, bem como, uso de documento falso, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Durante as investigações, foram apurados, pelo menos, 52 benefícios com indícios de fraude. Os prejuízos à União foram calculados no montante em torno de R$ 4.889.643,28 (Quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos).

Nas buscas foi encontrado vasto material probatório que comprovam as hipóteses criminais, bem como, flagrante de contrabando, sequestro de veículos e arrecadados em torno de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais) em espécie.

A operação mobilizou 28 Policiais Federais que atuam juntamente com a Coordenação de Inteligência da Previdência Social (COINP), vinculada à Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social (MPS).

