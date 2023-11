Em coletiva, secretário de Dino fala sozinho sobre reunião com ‘dama do tráfico amazonense’

O secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, prestou esclarecimentos sobre as reuniões ocorridas na sede do Palácio da Justiça com a ‘dama do tráfico amazonense’, em Brasília, após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, desmarcar uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (13).

A denúncia foi divulgada, também na segunda-feira (13), pelo Estadão, quando revelou que Luciane Farias, esposa do líder do Comando Vermelho (CV) no Amazonas, Clemilson Farias, conhecido como ‘Tio Patinhas’, participou de duas reuniões no Palácio da Justiça, representando a associação Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), que luta pela melhoria do sistema prisional.

“Ele (Dino) não ficou satisfeito. Ele, sempre gentil como é, me chamou a atenção, disse que eu deveria tomar mais cuidado com as pessoas que recebo. Falo isso de forma pública. A partir de agora, tenho que ter mais cautela”, explicou Elias Vaz.

O secretário assumiu o erro durante a coletiva, por ter participado de reunião com alguém que não conhecia a índole. Ele explicou que a reunião foi marcada, inicialmente, pela ex-deputada estadual Janira Rocha (Psol) para receber mães que tiveram os filhos assassinados e pediam por justiça.

O ministro Flávio Dino chamou atenção do secretário Elias Vaz, em ligação telefônica, ainda nesta manhã. Ele também encontrou o secretário nacional de Políticas Penais, Rafael Velasco.

Ainda durante a manhã, o ministro participou do evento de lançamento da Força Nacional Penal, mas ele e Velasco não falaram com a imprensa, como planejado antes do escândalo. Em vez disso, apenas Elias Vaz respondeu às perguntas dos repórteres.

O ministro se manifestou pelas redes sociais nesta segunda-feira (13), dizendo que a reunião aconteceu sem seu conhecimento ou presença.

