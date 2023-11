Deputada cobra Amazonas Energia por irresponsabilidade em comunidades da zona rural

Manaus (AM) – Em pronunciamento na sessão ordinária compensatória, na segunda-feira (13), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a deputada estadual Joana Darc (União Brasil) cobrou a empresa Amazonas Energia pela falta de energia nas comunidades da zona rural de Manaus, principalmente entorno do Pau-Rosa, da Estrada da Cooperativa, do Tarumã-Mirim e Rio Negro.

A parlamentar recebeu a denúncia de populares e lideranças locais. Joana ainda ressaltou que a população está perdendo alimentos, tanto para venda quanto consumo das famílias, diariamente, por conta da queda e desligamento da energia elétrica.

“A população está sofrendo com a falta de energia todos os dia, ou seja, a Amazonas Energia está falhando com essas comunidades e faço um apelo à concessionária que pare de interromper os serviços, porque ali tem famílias, têm produtores e agricultores, que estão perdendo seus alimentos de venda e de consumo, por conta da falta de energia elétrica”, denunciou.

Joana ainda exigiu providências da concessionária para atender as famílias das comunidades da zona rural de Manaus, se possível com a máxima prioridade.

*Com informações da Aleam

