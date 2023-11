Inscrições abertas para mais de cem vagas em cursos de qualificação profissional em Manaus

Manaus (AM) – Para promover a qualificação em Manaus, foram abertas as inscrições, nesta terça-feira (14), para 125 vagas em seis cursos de qualificação profissional, que fazem parte do edital n.º 14.2023, do projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar e Empreender”. A ação faz parte de uma parceria entre Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Com a proposta de promover qualificação profissional direcionada a jovens e adultos da cidade de Manaus, os cursos ofertados são totalmente gratuitos. Ao final das atividades, os participantes receberão certificado.

“Esses cursos de qualificação profissional desempenham um papel fundamental no desenvolvimento contínuo dos participantes, proporcionando benefícios, tanto para os indivíduos quanto para as empresas, em um mercado de trabalho dinâmico e competitivo. Por isso, aproveitem essa oportunidade única”, frisou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Os cursos abordam temas que variam desde tecnologias à capacitação para o Distrito Industrial, entre eles: “Modelagem Virtual 3D – Básico”, “Manutenção de Subestação Abrigada”, “Projetos de Acionamento e Controle Industriais”, “Manutenção e Higienização de Ar-Condicionado”, “Treinamento Básico Operacional (TBO)”, “Assentador Cerâmico” e “Fechamento e Polarização de Motor”.

Os interessados em participar devem se inscrever pelo link https://tinyurl.mobi/32e4Z. Executados pelo Senai, os cursos vão acontecer de 20/11 a 21/12, na unidade da escola Senai Antônio Simões, localizada na avenida Rodrigo Otávio, n.º 2.394, bairro Distrito Industrial 1, Zona Sul. Dentre os requisitos para participar estão: ser residente em Manaus, ter a partir de 16 anos e ensino fundamental completo.

*Com informações da assessoria

