Brasileiros repatriados sofrem ameaças nas redes sociais e solicitam proteção

A família de Hasan Rabee, um dos integrantes do grupo de repatriados que chegaram ao Brasil na segunda-feira (13), entrou com pedido de proteção ao Estado brasileiro. Os brasileiros e familiares próximos repatriados da Faixa de Gaza têm sido alvo de ameaças e ofensas por meio das redes sociais.

O comerciante Hasan Rabee ganhou notoriedade por divulgar nas redes sociais a rotina em meio à retaliação israelense ao território palestino e à expectativa do grupo sobre deixar a Faixa de Gaza. Brasileiro naturalizado, ele vivia em São Paulo até antes do conflito e ficou preso em Gaza ao viajar para visitar a família palestina.

A advogada Talitha Camargo da Fonseca, que representa a família de Hasan, afirmou que o repatriado recebeu mais de 200 mensagens de ódio no Instagram, além de ser vítima de discursos do mesmo tipo no Tik Tok e em outras redes sociais.

A profissional entrou com pedido de proteção ao Estado brasileiro por meio do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), que é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O programa busca oferecer proteção às defensoras e aos defensores de direitos humanos, comunicadoras e comunicadores e ambientalistas que estejam em situação de risco, vulnerabilidade ou sofrendo ameaças em decorrência de sua atuação em defesa desses direitos.

“As mensagens têm configuração criminal vasta, que inclui perseguição, injúria racial, ameaça de execução, injúria, calúnia e difamação”, ressaltou a advogada.

“Como a gente vai imaginar que uma família acabou de sair de uma guerra e voltou para o seu país e está tendo que passar por isso? Ou seja, eles saem de uma violência física e psicológica que é uma guerra para entrar em uma outra violência psicológica, diante de tudo que estão passando na internet”, diz a advogada.

*Com informações do Metrópoles

