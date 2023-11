Estudantes do Amazonas conquistam prata na 12ª Gincana Nacional de Economia, no Maranhão

A dupla de estudantes Guilherme Elias Luiz Custódio e Yudi Lopes Ishihara conquistou o segundo lugar na 12ª Gincana Nacional de Economia, representando o Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) perante 43 duplas de estudantes de todo o país.

Considerada a maior competição entre alunos de Ciências Econômicas, a Gincana Nacional de Economia aconteceu este ano na cidade de São Luiz, no Maranhão, com a coordenação do Conselho Federal de Economia (Cofecon). E integrou as programações do 25º Congresso Brasileiro de Economia, realizado de 7 a 9 de novembro.

O curso de Ciências Econômicas da UEA já contabiliza o seu quinto troféu em gincanas nacionais de economia, após a última conquista do 1° Lugar Nacional em 2018, se consagrando novamente como a universidade que mais ganhou troféus na história da competição.

A dupla vencedora deste ano destacou que o momento é de felicidade, de realização e de gratidão diante da importante conquista. “Nós estamos muito satisfeitos com a nossa performance, em ver a repercussão positiva daqueles que acreditaram em nós, com todos os elogios, desejos de sucesso. Nos sentimos realizados com esse feito histórico para o curso de Economia da UEA”.

Eles agradeceram aos seus mestres pelos ensinamentos, as suas famílias pelos incentivos e aos amigos, pelo total apoio à participação na gincana. “Esperamos que as próximas gerações de alunos da nossa universidade tomem esse momento como exemplo para se testarem no topo da competição de Economia e que tragam mais prestígio para essa querida instituição de ensino”.

Sobre a Gincana

A Gincana Nacional de Economia reuniu cerca de 80 estudantes de vários estados do Brasil, em São Luiz, com a oportunidade de entenderem a conjuntura econômica de um país, por meio de uma simulação divertida e inteligente.

Como resultado, além dos aprendizados e networking, os participantes puderam fazer aplicações práticas de conhecimentos, participar de uma competição intensa, com muita comemoração, cada vez que avançavam nas partidas.

Para chegar à etapa nacional, os estudantes passaram pela etapa regional composta por duas fases: na primeira, responderam perguntas por meio de um jogo de cartas, tendo apenas uma hora para somar o máximo de pontos; na segunda, gravaram um vídeo sobre a formação da taxa de juros.

*Com informações da assessoria

