Aluna da UEA conquista primeiro lugar no XIV Congresso Brasileiro de Estomaterapia

A aluna do curso de Enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (ESA/UEA), Patrícia Reis Souza Garcia, teve o trabalho “Moulage e role play no contexto das estomias de eliminação: estratégia pedagógica para sensibilização de graduandos em Enfermagem”, premiado com o primeiro lugar no XIV Congresso Brasileiro de Estomaterapia.

De acordo com a discente, a assistência de Enfermagem ao paciente com estomias envolve ações que vão desde o período pré-operatório ao pós-operatório, visando o preparo para a confecção do estoma até a adaptação ao novo estilo de vida e sua reabilitação. “Diante disso, o role play associado a moulage de estomias de eliminação pode permitir o contato prévio do futuro profissional com situações que demandam maiores habilidades e competências”, explicou Patrícia, afirmando que o estudo foi desenvolvido em parceria com duas outras alunas do curso, Jeane Cristina Anschau Xavier de Oliveira e Pamela Juara Mendes de Oliveira.

Sobre o curso

O curso de especialização em Estomaterapia é o único curso acreditado da Região Norte e visa formar profissionais altamente qualificados para toda a região. Convertido para o formato hibrido, para aproveitar a expertise da Universidade do Estado do Amazonas em Educação Mediada por Tecnologia, o curso reduziu de maneira significativa as distâncias entre as regiões, sem perder o foco na formação baseada nas melhores práticas e melhores evidências científicas.

Sobre o Congresso

O evento ocorre durante quatro dias na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, com sessão plenária e ações paralelas como Fórum de Políticas Públicas; Fórum de Educação; Interligas acadêmicas; mini cursos de aperfeiçoamento; prova de titulação (TiSOBEST); e stands de tecnologia. O Congresso destaca os avanços técnicos e científicos que enfatiza a importância da estomaterapia como componente essencial da assistência à saúde integrada que destaca profissionais da saúde especializados em cuidados com estomias e feridas.

O Congresso proporciona uma troca de experiência e pesquisa nesse campo crucial da saúde. O evento também abrigou o I Encontro Interligas de Estomaterapia e a Conferência Nacional sobre Atenção às Pessoas com Ostomia e Incontinência. Além disso, contou com palestras de especialistas renomados, apresentações de pesquisas científicas, workshops práticos e oportunidades para networking e troca de conhecimentos.

