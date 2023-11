‘Potonga’ é preso suspeito de usar adolescentes para vender drogas no Amazonas

No momento da prisão, o indivíduo estava em posse de uma quantidade expressiva de cocaína

Pauni (AM) – Antônio Martins de Oliveira, de 24 anos, foi preso suspeito de usar adolescentes para vender drogas, no bairro Nova Esperança, em Pauini, no Amazonas.

Conforme o gestor da 63ª DIP do município, escrivão André Chaparro, uma operação foi desencadeada para apurar denúncias anônimas de que Antônio, conhecido como “Potonga”, estaria usando duas adolescentes, de 15 e 16 anos, para vender drogas e realizar a cobrança do pagamento do material ilícito, nas redondezas da localidade mencionada.



“Realizamos monitoramento durante dois dias naquela região e pudemos identificar que as adolescentes utilizavam uma motocicleta Honda CG, cor vermelha, para fazer as atividades ilícitas. A partir disso, chegamos ao paradeiro de Antônio”, disse.

Segundo o gestor, no momento da abordagem, o indivíduo estava em posse de uma quantidade expressiva de cocaína e as adolescentes em posse de maconha, além de dinheiro em espécie, fruto do comércio dos entorpecentes.

“Além das drogas e do dinheiro, apreendemos porta cédulas com alguns documentos; material para embalo dos entorpecentes; um celular; um GPS; e a motocicleta utilizada para o transporte das drogas”, informou.

Antônio responderá por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores e ficará à disposição da Justiça.

As adolescentes responderão por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição do Juizado Infracional.

