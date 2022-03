Pescadores de Jutaí recebem lancha adquirida com emenda do Dep. Álvaro Campelo

Jutaí (AM)- Com a finalidade de auxiliar nas atividades do setor pesqueiro no interior do estado, mais uma lancha equipada com motor 40hp, foi entregue na tarde desta sexta-feira (18), em solenidade realizada na sede da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Estado do Amazonas (FETAPE).

A Colônia dos Pescadores da Z60 do município de Jutaí foi a 15° entidade a receber o benefício de um total de 21 que serão entregues até o fim de 2022.

A aquisição das lanchas é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), e deverá alcançar mais cinco municípios nos próximos meses, conforme anunciou o presidente da Fetape, João Vieira (Negão).

“Hoje a pesca do município de Jutaí se fortalece ao ganhar esse grande prêmio. A Fetape juntamente com o deputado Álvaro vem realizando a entrega dessas lanchas desde o ano de 2021, e a privilegiada de hoje foi a Colônia da Z60. Esse sem dúvidas isso é um marco na história dos pescadores de Jutaí. E nosso compromisso é entregar até o fim deste ano as 21 lanchas que foram adquiridas com recursos de emenda do deputado Álvaro Campelo”, ressaltou o presidente.

Álvaro Campelo, ressaltou o compromisso firmado para o fortalecimento do setor. “Os pescadores e pescadoras foram muito impactados nos últimos anos. Sei perfeitamente o quanto essas lanchas farão a diferença nas suas atividades. E para este ano, destinei uma nova emenda que irá aparelhar as entidades com a aquisição de computadores e equipamentos de pesca”, pontuou o parlamentar.

Além do município de Jutaí, recentemente as entidades de Santa Isabel do Rio Negro, Urucará e Borba, também foram contemplados com as lanchas. Outros municípios como: Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Iranduba, Boa Vista do Ramos, Atalaia do Norte, Amaturá, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, Tonantins e Itapiranga, também já foram beneficiados.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

