CSU do Parque 10 recebe mutirão de limpeza neste sábado (19)

Manaus (AM)- Para revitalizar e garantir o conforto e segurança dos frequentadores que praticam atividades físicas e se confraternizam no Complexo Social Urbano (CSU), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, neste sábado (19), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realiza ação de limpeza no local.

De acordo com o secretário da Semulsp, Sabá Reis, que acompanhou os serviços, o objetivo é deixar o espaço sempre limpo e conservado, para que a população possa frequentar tranquilamente com segurança.

“Estamos no Parque 10 com boa parte da nossa tropa da Semulsp para cuidar deste espaço, que é um dos mais lindos de Manaus. Esse é o compromisso do prefeito David Almeida, de manter a cidade sempre limpa, e é por isso que estamos aqui”, ressalta Reis.

Paralelo aos serviços no CSU, a Semulsp também está com equipes nas demais áreas da cidade, executando ações de varrição, capinação, jardinagem, pintura e lavagem no igarapé do bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste; no Parque Sumaúma, na avenida Sumaúma, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte; e na área central da capital.

*Com informações da assessoria

Fotos: Valdo Leão / Semulsp

Edição Web: Bruna Oliveira

