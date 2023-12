Árbitro amazonense é escalado para partida da Série A do Brasileirão

Integrante do quadro da CBF, ele será o quarto árbitro no duelo entre Coritiba e Corinthians, pela última rodada da competição

Em constante evolução, a arbitragem do estado do Amazonas será representada na elite do futebol brasileiro. Na próxima quarta-feira (6), o árbitro amazonense, Ivan da Silva Guimarães Júnior, de 32 anos, atuará como quarto árbitro na partida entre Coritiba e Corinthians, válida pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, parabenizou Ivan Júnior pela conquista e destacou o desenvolvimento não só do central, mas de toda arbitragem do Amazonas, no primeiro ano da gestão “A Floresta é a Bola da vez”.

“Esse é mais um exemplo do quanto o futebol amazonense, como um todo tem mudado de patamar. O Ivan é um profissional competentíssimo, que cresceu e evoluiu, e agora a comissão de arbitragem da CBF proporciona essa oportunidade mais que merecida, dele fazer sua estreia no principal campeonato do país. Essa conquista vem para abrilhantar a temporada incrível da arbitragem amazonense. Deixo aqui meus parabéns ao Ivan pela conquista. Tenho certeza que esta será a primeira de muitas partidas na elite do futebol brasileiro”, declarou o mandatário.

Integrante do quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ivan Júnior fará sua estreia na primeira divisão nacional. Motivado para mais uma vez representar o estado da melhor maneira possível, o árbitro comentou sobre a oportunidade recebida e projetou novas conquistas para a carreira.

“Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade. Se estamos lá, é simplesmente pelo nosso trabalho que tem sido feito com muito êxito, em todas as vezes que saímos para representar o estado. Nos dedicamos muito, treinamos o ano todo, vemos vídeos, participamos de treinamentos coletivos, assistimos jogos, para sempre desempenhar a função em alto nível, seja atuando no apito arbitrando ou de quarto árbitro, como vou desempenhar nesse jogo”, afirmou.

O arbitro não esconde a alegria de chegar à primeira divisão do futebol brasileiro e admite que está realizando um sonho: “Estou transbordando de felicidade. Desde que entrei na arbitragem, meu objetivo sempre foi chegar à Série A e, com a graça de Deus, estou conseguindo realizar meu sonho. Hoje, como quarto árbitro, mas eu tenho certeza que posteriormente, num futuro bem próximo, estarei apitando uma Série A de Campeonato Brasileiro”, declarou o amazonense.

Em 2023, Ivan atuou em partidas da Copa Verde, Copa do Brasil e das Séries B, C e D do Brasileirão. Entre todas as competições organizadas pela CBF, o árbitro esteve presente em 18 partidas, ao longo da atual temporada. No futebol estadual, o amazonense apitou partidas de praticamente todas as competições, tanto profissionais quanto de base.

