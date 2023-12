Uma dupla que aplicava golpes bancários em idosos foi presa, nesta terça-feira (5), no município de Careiro da Várzea, interior do Amazonas. Uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 15 mil.

Os presos foram identificados como Edmeiry de Souza dos Santos e Tancredo Monteiro da Silva, ambos de 38 anos, sendo que este último se passava por funcionário público para ludibriar as vítimas.

Segundo o delegado David Jordão, as investigações iniciaram há cerca de dois anos, quando um idoso, com 71 anos à época, relatou que teria sido abordado por Tancredo sob a alegação de que ele teria benefícios financeiros a receber. No entanto, para efetuar o saque do dinheiro, eles teriam que vir à Manaus.

“Eles vieram à capital amazonense e se direcionaram a uma agência bancária, onde o crime foi consumado. Na ocasião, o indivíduo fez uma troca de cartões, dando ao idoso um cartão que seria de outro proprietário e ficando com o cartão da vítima. Ele chegou a sacar uma quantia de dinheiro, mas que seria pertencente ao outro proprietário – e vítima do golpe praticado em outra situação”, disse.

De acordo com o delegado, com os cartões das vítimas, Tancredo realizava empréstimos em nome dos idosos, causando grande prejuízo financeiro a eles. Já Edmeiry utilizava os cartões das vítimas para uso pessoal e era a receptora do dinheiro.

“A vítima deste caso que iniciou as investigações, está com 73 anos e teve um prejuízo avaliado em R$ 15 mil, que continua em aberto com o banco até hoje”, contou.

De acordo com o titular, pode ser que apareçam outras vítimas, tendo em vista que eles também agiram em outros municípios. Tendo em vista que eles também agiram em Coari, (a 363 quilômetros de Manaus); Careiro Castanho, (a 102 quilômetros de Manaus); Novo Airão, (a 115 quilômetros de Manaus); Fonte Boa, (a 678 quilômetros de Manaus) e Presidente Figueiredo, (a 117 quilômetros de Manaus), cidade que, inclusive, Tancredo já havia sido preso pelo mesmo delito.

“Além do cumprimento das prisões temporárias da dupla, apreendemos dois carros e uma motocicleta, que estavam em posse de Edmeiry; vários cartões de bancos; duas televisões; aparelhos celulares; um notebook; além de dinheiro em especie”, finalizou.

Edmeiry e Tancredo responderão por estelionato e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

