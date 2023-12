Palmeiras é dodecampeão brasileiro;veja sequências de títulos do verdão

O Palmeiras conquistou nesta quarta-feira (6) o dodecampeonato o feito alcançada pelo verdão marca à 13ª taça nos últimos dez anos, cinco desses títulos são do Campeonato Brasileiro.

O período coincide com a reformulação no departamento de futebol alviverde, que iniciou em 2015, durante a nova era o Palmeiras já conquistou: duas Copas do Brasil (2015 e 2020), agora, quatro Brasileiros (2016, 2018 e 2022), duas Libertadores (2020 e 2021), três Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O rival mais próximo nos últimos dez anos é o Corinthians, com menos da metade de títulos. Dos 12 títulos, oito deles aconteceram sob o comando do português Abel Ferreira. O treinador agora se igualou a Vanderlei Luxemburgo, como o segundo com mais taças na história. Oswaldo Brandão é o líder neste ranking, com 10 títulos.

História

Santos e Flamengo, foram campeões brasileiros oito vezes cada um, o alviverde paulista segue sendo o único time paulista com mais de nove títulos no campeonato.

VEJA LISTA

1960 (Taça Brasil)

1967 (Taça Brasil)

1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa)

1969 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa)

1972 (Campeonato Brasileiro)

1973 (Campeonato Brasileiro)

1993 (Campeonato Brasileiro)

1994 (Campeonato Brasileiro)

2016 (Campeonato Brasileiro)

2018 (Campeonato Brasileiro)

2022 (Campeonato Brasileiro)

2023 (Campeonato Brasileiro)

"QUE SABE SER BRASILEIRO!" 🇧🇷



O @Palmeiras é o CAMPEÃO brasileiro de 2023!



Aliás, DODECAMPEÃO BRASILEIRO!



Parabéns, 👏🐷💚🏆

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS! pic.twitter.com/9cmSM4mc0w — Futébas FC (@FutebasFC) December 3, 2023

*Com informações do GE

