Manaus (AM) – Torcedores do Flamengo e do Vasco foram flagrados se agredindo em um bar na rua Santo Agostinho, no bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus, durante a noite de quarta-feira (6).

Segundo testemunhas, o grupo de flamenguistas estava no bar assistindo à partida entre Vasco e Bragantino, quando os vascaínos invadiram o local, armados com madeiras e pedras. Ainda segundo informações, fogos de artifício foram soltos dentro do bar.

Todos os agredidos foram encaminhados para unidades de saúde da capital para receberem atendimento médico.

Foto: Divulgação

