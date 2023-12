Marcos e Belutti e Batista Lima encerram atrações musicais da 45ª Expoagro

Evento possui estacionamento com mais de 700 vagas gratuitas. Programação segue até domingo (10) com atrações para toda família

Manaus (AM) – Os cantores Marcos e Bellutti e Batista Lima são as duas atrações nacionais que vão encerrar a 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que finaliza a programação no próximo domingo (10). O evento ocorre no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Euripedes Ferreira Lins, situado no Km 2, na rodovia que liga Manaus a Boa Vista. A entrada é gratuita.

Na sexta-feira (8), as apresentações no palco da Praça de Alimentação ficam por conta dos artistas locais: Tay Rodrigues, a partir das 19h; às 20h30, Toinho & Forró Show; e às 22h Rodrigo & Ranieri.

A dupla Marcos e Belutti é a terceira atração nacional a agitar o público que comparece na 45ª Expoagro, no sábado (9), a partir das 22h. Já no domingo (10), Manaus recebe um dos nomes mais fortes do forró do país, o cantor Batista Lima Batista Lima, que se apresenta também a partir das 22h. Nos primeiros dias de Expoagro, Roberta Miranda e Os Menottis também se apresentaram no palco da Arena Show.

A exposição está de casa nova e visitantes que já estiveram no parque destacaram a estrutura do evento. “A Expoagro está mais organizada, tem um espaço bem melhor. Eu já participei também de outras que tiveram em outro local, que era muito apertado”, comentou Valdemar Benedito, visitante da Expoagro.

“A Expoagro está muito boa, tranquila tanto na entrada quanto na saída, com segurança e as barracas estão organizadas. Vem que está legal”, apontou Juliana Pinheiro, moradora do bairro Redenção, Zona Centro-Oeste da capital.

O público também pode conferir as competições de hipismo e as provas de três tambores, além do rodeio que iniciou ontem (7) e segue até domingo (10), na Arena Show.

A Expoagro é o maior evento do agronegócio sustentável no Amazonas. O evento oferece oportunidades de negócios, de contatos e de conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado. Participam da feira pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral.

O evento é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em conjunto com suas unidades: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal (Idam); Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS); e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf).

A 45ª Expoagro tem o apoio das empresas Atem, Sesc Amazonas, Motohonda, Vaidebet, Sr Bar, Coca Cola e Ambev, que patrocinaram as atrações nacionais.

