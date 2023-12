Amazonenses devem encontrar produtos mais caros durante as compras de Natal

Manaus (AM) – A chegada do período natalino está gerando grandes expectativas para o comércio varejista amazonense. Passado o período da severa estiagem enfrentada pela população, os comerciantes ainda acreditam em bons resultados, em 2023. Porém, os clientes podem encontrar aumento nos preços dos produtos procurados nesta época do ano, como presentes e na ceia natalina.

Conforme o levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), a data mais aguardada do ano deve resultar em uma receita bruta superior a 1 bilhão e quinhentos mil reais, apresentando um aumento de 6% no número de vendas em comparação com o ano de 2022. O ticket médio estimado é de aproximadamente R$ 170.

O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, compartilhou otimismo ao abordar o impacto positivo do pagamento do décimo terceiro salário e a resolução dos problemas logísticos relacionados à vazante no Amazonas.

“Acreditamos que o resultado vai ser muito bom, vamos ter o pagamento de 2 bilhões e meio do décimo terceiro. Isso inclui as parcelas do governo federal, estadual e municipal, além de contemplar todo o setor industrial e comercial. Então este é um montante considerável, e aquilo que não foi gasto na Black Friday igual ao ano passado, irá acontecer neste Natal”, pontua.

Apesar do otimismo nas vendas, um possível aumento nos preços é esperado. Segundo o diretor-executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem (Abac), Luís Fernando Resano, a capacidade de transporte hidroviário no Amazonas foi mais afetada neste ano do que em 2022, no período da seca histórica em 2023.

No ano passado, o período de estiagem reduziu em 40% a navegação no rio Amazonas. Apesar de ainda não ter essa conta para 2023, Resano diz acreditar que esse percentual seja ainda maior neste ano.

“Mesmo que as empresas tenham feito estoques para o fim do ano, dependendo do tamanho, eles podem acabar rápido”, destalha Resano.

A alta dos preços será mais sentida pelas pessoas que decidiram comprar aparelhos celulares e televisões como presentes neste fim de ano. Esses artigos foram os mais atingidos com os aumentos dos preços. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), os fretes subiram cerca de 40% a 50% neste ano devido à seca.

O presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato, afirma que produtos com a margem de preço mais apertada são os que correm mais risco de ter um aumento ao consumidor final. Os principais itens em risco são os celulares, televisões e, em alguns casos, computadores.

As fábricas tiveram que buscar o transportes alternativos, o que encareceu o valor dos produtos. Alguns empresários podem ter sido obrigados a repassar o aumento para bancar os custos com logística. “Todo mundo evita aumentar preços, porque pode perder mercado para o concorrente, mas também não posso garantir para você que não vai haver aumento, porque, em função dessa grande competição, as margens são muito apertadas.”

“Está acontecendo um problema que é o aumento dos custos de logística, porque tudo é motivo para o aumento de preço. Quando você tem uma dificuldade em algum mecanismo, automaticamente vai ter aumento de custo. Muita coisa que chegava por navio está tendo que chegar por avião, e aí aumenta sensivelmente os preços”, afirma Barbato.

Conforme a pesquisa da CDL Manaus, 14% da população pretende comprar eletrodomésticos, 9% smartphone e 8% eletrônicos.

Preço da ceia

Ceia natalina dos amazonenses vai ficar mais cara esse ano Foto: Divulgação

De acordo com os especialistas, o impacto da seca na logística de transporte é sentido muito mais por moradores da região do que nos produtos distribuídos para o restante do país. Isso porque Manaus é um centro importante de distribuição de bens de consumo básico para o interior do Amazonas.

“É a Lei da oferta e da procura. Se não diminuir a demanda, a oferta diminui e os preços aumentam. Quem sente primeiro isso são os produtos de primeira necessidade. Então é arroz, feijão, frango”, explica Resano, da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).

“Com as dificuldades de levar esses produtos à capital, começa a diminuir a oferta, e a tendência é aumentar o custo para a população”, completa.

O reflexo desse impactado pode ser observado no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde o preço da cartela de ovo, que passou a custar R$ 45. A unidade do produto chega a ser vendida por R$ 1,50.

A seca histórica, ligada ao aumento da inflação de alguns alimentos que fazem parte do final de ano do amazonense, acabou encarecendo a ceia. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a cesta de composta por aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, sidra e tender terá o valor R$ 321,13, um aumento de 8,9% em relação ao ano passado.

Promoções e Presentes

Comerciantes de Manaus aguardam boas vendas no período natalino Foto: Divulgação

Apesar de um cenário não propício para o final de ano, o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, antecipa um cenário propício para promoções neste final de ano.

“Acredito que mais promoções vão acontecer neste final de ano, então tem tudo para ser um grande Natal, com o dinheiro que vai entrar, com a mercadoria que temos e com facilidades de parcelamentos que serão feitos”, disse.

Na pesquisa realizada pela CDL Manaus sobre o Natal de 2023, eles identificaram que os artigos de vestuários serão os itens preferidos para presentear neste natal com (59%); seguido de calçados (34%); brinquedos (26%); perfumaria/cosméticos (22%); eletrodomésticos (14%); vale-presente (10%); smartphone (9%); eletrônicos (8%); acessórios, bolsas, etc., e viagens (7%); joias/semijoias (6%); móveis de decoração e artigos esportivos (5%); games e jogos e outros (4%) irão comprar outros presentes e (2%) ainda não sabem o que vão comprar.

Os filhos serão os mais serão presenteados nesta data com (58%). A mãe vem sem segundo lugar com (42%); 30% dos entrevistados informaram que irão presentear o cônjuge; (22%) a si mesmo; (19%) o pai; (12%) os irmãos; (11%) os sobrinhos (as); (9%) namorado (a); (7%) os amigos; (5%) os afilhados; (4%) avós; (3%) enteados (as) e (2%) os tios.

Em relação ao valor que pretendem gastar, (22%) disseram que pretendem gastar de até R$ 100; (27%) de R$ 101 a R$ 200; (24%) disseram que vão gastar entre R$ 201 a R$ 300; (12%) de R$ 301 a R$ 400; (8%) de R$ 401 a 500; (4%) de 501 a R$ 1.000 e (3%) pretendem gastar acima de R$ 1.000.

As principais formas de pagamento que serão utilizadas para pagar os presentes natalinos são: (59%) dinheiro; (25%) cartão de débito; (21%) pix; (21%) cartão de crédito parcelado; (9%) cartão de crédito (1x); (8%) crediário da loja.

A pesquisa foi realizada via Google Formulários, aplicado por e-mail marketing e aplicativo de mensagens instantâneas, no período de 22 a 29 de novembro, com cerca de 2.115 pessoas, entre homens e mulheres, maiores de 18 anos.

Pagamento do 13.º

Apesar da possibilidade de produtos mais caros, os amazonenses devem ir às compras Foto: Divulgação

Com a chegada do mês de dezembro, tanto empregadores quanto colaboradores aguardam com expectativas a tão aguardada “Gratificação Natalina”, popularmente conhecida como 13º salário. Para muitos, esse pagamento representa um recurso adicional que pode auxiliar na quitação de dívidas, na realização de projetos adiados ao longo do ano ou mesmo na aquisição de presentes para as celebrações natalinas.

Em Manaus, a expectativa é que sejam injetados na economia do Amazonas o valor de R$ 3.278.099.066 até o mês de dezembro. Estima-se que 981.084 pessoas receberão o 13º Salário este ano, equivalendo a um valor médio de R$ 3.061,30. A fim de compreender melhor como os manauaras planejam utilizar o décimo terceiro, a CDL Manaus entrevistou mais de 1500 pessoas. O levantamento revelou que 52% dos entrevistados recebem a gratificação natalina e têm planos variados para o uso desse recurso.

